Gigi Corsicanu a răbufnit după stenogramele incriminatorii de la Rapid. „Noi suntem primii mereu!”

a stârnit multe controverse, numeroși oameni din lumea fotbalului punându-și întrebarea cât de relevante sunt acestea în desfășurarea anchetei inițiată de autorități.

Răbufnirea lui Gigi Corsicanu după stenogramele incriminatorii de la Rapid: „De ce suntem noi mereu primii?”

și la emisiunea iar moderatorul despre care spune că nu l-au convins cu publicarea respectivelor stenograme.

„Gigi, te-au convins stenogramele? Mai ales alea dintre Daniel Niculae și «Bocciu»? Îți spun sincer, eu nu am văzut acolo nimic mega incriminatoriu și le-am citit de trei ori. Poate nu văd eu bine…", a început dialogul cu Gigi Corsicanu moderatorul Horia Ivanovici.

„Așa cum am spus, eu cred că au vrut să dea un exemplu pentru toată lumea că nu se mai poate cu torțe. Nu știu din ce cauză, dar noi am înțeles chestia asta. Asta și-au dorit autoritățile. Dacă asta este legea, o s-o respectăm și sperăm că autoritățile să dea o decizie bună pentru băieții noștri și să-i vedem acasă.

Nu știu de ce se dă cu noi primul exemplu. Noi suntem primii întotdeauna. Eu am avut prima interdicție, noi suntem prima echipă care am pierdut la «masa verde» 3-0 cu bricheta atunci, dacă vă aduceți aminte… Suntem prima echipă care am câștigat pe teren, am început campionatul în prima ligă și ulterior am fost retrogradați. Și multe exemple de genul ăsta avem. Aștia suntem noi, dacă nu era așa nu eram noi Rapidul”, a spus Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei rapidiste.

Gigi Corsicanu: „Daniel Niculae a încercat să evite anumite incidente”

„Ți se pare din stenograme că a greșit Daniel Niculae, a făcut ceva atât de grav? Din discuțiile lui cu «Bocciu»?", a vrut să afle Horia Ivanovici părerea lui Gigi Corsicanu.

„Nu pot să comentez eu, nu sunt avocatul lui Daniel Niculae. Nu cred că e ceva grav, asta a văzut toată lumea. Până la urmă era vorba de un spectacol pe stadioanele din România, De când am ajuns în prima ligă, s-au motivat și celelalte galerii. Noi, prin manifestările noastre, am motivat și celelalte galerii și am atras foarte mulți spectatori la stadioane.

Întotdeauna stadionul Giulești a fost plin, atragem foarte mulți copii, eu nu cred că am făcut ceva care să pericliteze viața cuiva. Au venit oamenii la stadion, nu s-a întâmplat nicio problemă.

Pe viitor, poate o să găsim alte soluții, poate o să avem o întâlnire cu autoritățile, cu Jandarmeria, să găsim o soluție legală. Am văzut că și în Germania s-au folosit materiale pirotehnice”, a replicat Corsicanu.

„Ți s-a părut nelalocul său faptul că Daniel Niculae a vorbit cu Colțescu?”, a continuat moderatorul cu șirul întrebărilor.

„Nu pot să comentez asta. Ei trebuie să comunice. Președinții de cluburi e normal să comunice cu arbitrii. Nu au vorbit despre alte chestii. Nu știu ce spune Regulamentul, dar dacă au vorbit, cred că a făcut-o pentru organizare, pentru galerie, ca să evite orice fel de incidente. Ați văzut și dumneavpoastră că Liviu și Daniel Niculae încercau să evite anumite incidente de pe urma cărora clubul ar fi avut de suferit”, este părerea sinceră a fostului șef de galerie de la Rapid.

Gigi Corsicanu: „«Bocciu» nu e un tip violent! E pașnic…”

Discuția a trecut apoi la celălalt personaj principal al acestui caz, mai precis la Liviu Ungurean „Bocciu”, liderul suporterilor giuleșteni, și la un cu represalii fizice un angajat al clubului Rapid.

„«Bocciu« este un tip violent, cum a apărut în stenograme? Că te bat, că te fac, mamă… Au fost vreodată incidente, să bată «Bocciu» pe cineva, din ce știi?”, a vrut să afle mai departe detalii de culise Horia Ivanovici, iar răspunsul primit din partea lui Gigi Corsicanu a fost unul cât se poate de categoric.

„Nu, nu… El e mai copilăros, așa vorbește el, nu că e violent. Nu a avut probleme. Și pe stadioane așa se vorbește, nu suntem la operă. Pe stadioane se mai înjură. Sub nicio formă nu e un tip violent, ba din contră. A avut grijă de tinerii din galerie, i-a educat, noi încercăm să le găsim locuri de muncă.

Ați văzut, galeria Rapidului nu e îmbrăcată în negru, suntem în vișiniu, galeria noastră folosește culoarea clubului, culoarea noastră tradițională. În trecut au fost niște mici clinciuri, în galerie se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Nu e un bătăuș, e un tip pașnic, să știi”, a încheiat fostul lider al galeriei Rapidului.

