Giovanni Becali, anunț de ultimă oră despre situația lui Dan Petrescu: „Doar în cazul acesta pleacă de la CFR Cluj!”. Video Exclusiv

Dan Petrescu este cel mai de succes antrenor din ultimele decenii în fotbalul românesc. Cu “Bursucul” la timonă, CFR Cluj a câştigat patru din cele cinci titluri consecutive, însă contractul său este scandent în 2024.

Giovanni Becali, anunț de ultimă oră despre situația lui Dan Petrescu

Agentul Giovanni Becali a declarat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici că se simte foarte bine la Cluj şi sunt şanse foarte mari să îşi prelungească înţelegerea cu ardelenii:

ADVERTISEMENT

“Am fost la Cluj la meci. Aseară a fost o atmosferă incendiară la stadion şi cred că şi publicul Universităţii s-a comportat excelent. A fost un spectacol foarte frumos. Generozitatea clubului CFR Cluj, care în loc să ofere 5% din bilete, a acceptat mult mai mult. Asta e civilizaţie.

CFR Cluj a fost peste Universitatea. Cred că “U” are mult de muncă să scape şi la anul să facă o echipă de play-off. Am mâncat cu Dan Petrescu târziu după meci, mi-a spus că nu se poate aşa ceva, să fie înjurat pe propriul stadion.

ADVERTISEMENT

“El pleacă de la Cluj doar dacă îl caută Chelsea”

Clujul este în ADN-ul lui Dan Petrescu. El pleacă de la Cluj doar dacă îl caută Chelsea. Şi-a găsit oraşul lui, echipa lui. Conducătorii, domnul Neluţu Varga îl iubesc, mai ales dacă va câştiga şi în acest sezon campionatul.

Va fi greu pentru că are patru combatante. El speră că va câştiga. Ştiţi cum e? Nu se ştie niciodată, dar se simte bine la Cluj. Are un contract bun pentru nivelul României, are rezultate, se simte bine, ce să mai?”, a spus Giovanni Becali la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO:

Dan Petrescu a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în 2017, antrenând la echipa din Gruia de atunci cu două întreruperi, în care a fost plecat la Guizhou Hengfeng şi Kayserispor. Revenirile au fost de bun augur, fiind de fiecare dată campion cu ardelenii.

Dan Petrescu, supărat după 4-0 cu U Cluj: “Eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce ar fi fost?”

După meciul cu U Cluj, de faptul că a fost înjurat pe propriul stadion de suporterii “şepcilor roşii”: “Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură.

ADVERTISEMENT

Și Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce ar fi fost? Pe mine mă înjură tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, câți s-au luat de ea.

ADVERTISEMENT

Normal ar trebui să întrerupă și să oprească meciul! Ce, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa?”, a spus Petrescu.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .