Giovanni Becali, prima reacție după ce a testat pozitiv la Covid. „Mi-a dat Gigi pastile” Exclusiv

Giovanni Becali, 68 de ani, și fratele său Victor, 59 de ani, au testat pozitiv la Covid 19 zilele trecute, informația fiind dezvăluită cu o zi înainte de meciul naționalei cu Austria. Cunoscutul impresar este acasă și face tratament după rezultatul primit.

FANATIK a discutat cu Giovanni Becali despre starea sa de sănătate, acesta declarând că se simte bine acum, dar nu știe de unde a putut să contacteze virusul. Giovanni Becali a fost săptămâna trecută în Italia, acolo a rezolvat cel mai important transfer al anului în fotbalul românesc, Valentin Mihăilă de la Craiova la Parma.

Giovanni Becali, prima reacție după ce a testat pozitiv la Covid: „Acum sunt mult mai bine. Mi-a dat văru-miu Gigi niște pastile de la el de la clinică”

Cu câteva ore înainte de meciul naționalei de tineret a României contra Maltei, la Giurgiu, sport.ro a dezvăluit alte cazuri de Covid 19 în fotbalul românesc. Nu doar naționala lui Mutu era pe „orbita” coronavirusului, ci și cunoscuții impresari Giovanni și Victor Becali.

Cei doi au fost anunțați că sunt pozitivi la Covid, după testele pe care le-au făcut la începutul acestei săptămâni. FANATIK a discutat cu Giovanni Becali pentru a afla care este starea sa de sănătate după ce a contactat virusul.

Giovanni și Victor Becali, plus alți nepoți și machedoni, au văzut Norvegia – România 4-0 împreună la barul din Pipera. Toți au Covid!

Giovanni Becali nu știe exact de unde a putut să se îmbolnăvească. Din informațiile FANATIK, este foarte posibil ca partida Norvegia – România 4-0 de duminică seara să fi constituit cauza contactării Covid.

Atunci, Giovanni, fratele său Victor, mai mulți nepoți și prieteni machedoni au decis să urmărească împreună partida de la Oslo, la cunoscuta locație „Buggy” din Pipera. Au fost peste 20 de oameni, aproape toți fiind testați ulterior pozitivi la Covid! Un adevărat focar.

„Nu pot să-mi dau seama exact de unde am luat virusul. Poate când am fost în Italia pentru transferul lui Mihăilă, poate la bar, când ne-am uitat la Norvegia – România… Nu știu și nici nu mai contează… Sper să fiu ok cât mai repede din toate punctele de vedere”, a mai declarat Giovanni pentru FANATIK.