Glumă macabră făcută de Marcel Ciolacu, în compania ministrului Bode: ”Cam stai în țintă, domnule ministru”

Președintele PSD a fost prezent alături de ministrul de interne Bode la o expoziție de echipamente militare la Târgu Mureș, unde a admirat îndeaproape armele și tehnica de luptă din dotarea trupelor speciale din România.

Marcel Ciolacu, glumă macabră cu Lucian Bode

Marcel Ciolacu l-a avut, așadar, alături pe Lucian Bode. Într-un moment în care a vrut să facă o glumă, Ciolacu a luat în mână o armă cu lunetă, a îndreptat-o spre Bode și i-a transmis că ar cam trebui să se dea din ținta armei.

Are o greutate de 7 kilograme. E grea!”, exclama Ciolacu în timp ce admira o armă. ”Aici avem un 416”, îi transmite un militar. Prezent și el la eveniment, premierul Nicolae Ciucă îi răspunde: ”Ei, e grea…”

În cele din urmă Ciolacu ajunge la un alt model de armă, pe care o îndreaptă spre Lucian Bode, căruia îi adresează un mesaj ironic: ”Cam stai în țintă domnule ministru”. Marcel Ciolacu este un cunoscut vânător, dar și controversat, după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu Ciolacu alături de Omar Hayssam, la vânătoare în urmă cu zeci de ani.

Ciolacu s-a apărat și a transmis că în acel moment Omar Hayssam nu avea nicio problemă cu legea. ” ? Eu îmi aduc aminte că, atunci, mergea pe avioane cu preşedinţii statului. De ce nu îi sunaţi de foştii preşedinţi, pe domnul Băsescu? Am explicat acea poză. Am fost la o vânătoare, am fost invitat, ca şi domnul Omar Hayssam.

Întotdeauna la sfârşitul vânătorii se face un tablou cu vânatul şi vânătorii. Nu am mai fost la vânătoare de vreo trei ani de zile. În principal, am vânat porci mistreţi.

Am o înclinaţie mare către porci, de obicei. Niciodată căprioare, urşi. Cu porcii am avut”, se lăuda Marcel Ciolacu, cel care iubește să vâneze porci mistreți. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu nu se afișează public când merge la vânătoare, preferând un cadru intim, departe de ochii presei.

Marcel Ciolacu este foarte activ în ultima perioadă, fiind inclusiv în vizită în Azerbaidjan, pe fondul crizei energetice. ”România are o șansă extraordinară de a deveni poarta către Uniunea Europeană pentru gazele și energia din Azerbaidjan. Astfel putem deveni un actor regional important în asigurarea securității energetice a Europei”, și-a justificat demersul Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu președintele azer Ilham Aliev și a cerut un acord ca o parte din gazele care vor fi livrate României din Azerbaidjan să fie trimisă Republicii Moldova. ”Al doilea proiect discutat astăzi a vizat transportul de gaz lichefiat, respectiv parteneriatul dintre Romgaz și Socar privind construirea a două terminale la Marea Neagră (de gaz natural lichefiat și o instalație de regazificare)”, a concluzionat Ciolacu.