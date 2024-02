„Gogoașă”, fostul lider de galerie al lui FC U Craiova, condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare. Reacția lui Adrian Mititelu

Andrei Preda , a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru că a condus un vehicul fără permis de conducere. Totuși, „Gogoașă” nu va merge după gratii, deoarece sancțiunea va fi suspendată sub supraveghere timp de doi ani.

Andrei Preda, zis „Gogoașă”, fostul șef de galerie al lui FC U Craiova, cu care , a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Anunțul a fost făcut în cursul zilei de marți, 6 februarie. Doar că ultrasul nu va merge la închisoare, însă va fi nevoit să se conformeze anumitor măsuri de supraveghere pe perioada de doi ani în care pedeapsa este suspendată.

Adrian Mititelu se bucură pentru faptul că Andrei Preda „Gogoașă” nu va merge la închisoare cu fostul șef de galerie al lui FC U Craiova. Totuși, finanțatorul din Bănie a rupt orice legătură cu „Gogoașă”.

Reacția lui Adrian Mititelu după ce „Gogoașă” a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare

„Nu știu nimic și nici nu mă interesează! Mi-a zis cineva că a luat cu suspendare, așa am înțeles. Eu mă bucur pentru oricine care scapă de probleme și faptul că a luat cu suspendare e un lucru bun pentru el, sper să îl ajute să fie mai atent în viață, nu doresc nimănui să ajungă la închisoare.

Nu mai am nicio treabă cu el. Pentru mine nu mai există! N-am nicio comunicare cu el, nu mă interesează. Nu mă bucur de răul nimănui. Ca principiu, eu nu doresc nimănui să ajungă la închisoare pentru că știu cum este acolo și nu e deloc plăcut.

Nu are el treabă cu echipa, el a fost cândva jucătorul nostru și de atunci nu mai, gata. Eu nu pot să decid cine vine la galerie, nu eu sunt cel care administrează galeria. În ceea ce privește clubul, nu avem nicio treabă. Nu există nicio relație între el și club.

Am fost vehement înainte, dar asta nu înseamnă că îi doresc răul cuiva. Omul la supărare spune multe. Fiecare dintre noi când suntem supărați spunem lucruri pe care după aia le regretăm. Nu înseamnă că mă bucuram eu acum să se ducă Gogoașă la pușcărie”, a declarat Adrian Mititelu, pentru .

Adrian Mititelu și fostul lider de galerie al lui FC U Craiova au intrat în conflict după scandalul de xenofobie de la meciul Sepsi – FC U Craiova de la începutul anului trecut. În cele din urmă, Andrei Preda a renunțat să mai vină în galeria „alb-albaștrilor”.

Soluția pe scurt în cazul condamnării lui Andrei Preda „Gogoașă”

„Solutia pe scurt: În baza art. 335 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. (1) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Preda Aurel Romis Andrei la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b C.pen., aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de 4 luni închisoare, reprezentând o treime de cealaltă pedeapsă (1 an închisoare), rezultând pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare. În temeiul art. 92 alin. (1) C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, care va curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pr.pen., coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sau în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În temeiul art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni. În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cheltuieli judiciare avansate de către stat (300 de lei-faza de urmărire penală, 100 de lei-faza de cameră preliminară; 200 de lei–faza de judecată). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei procurorului şi inculpatului. Pronunţată astăzi, 06.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței.