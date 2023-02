Golgheterul Marko Dugandzic, făcut „pachet” de un mare rapidist. „În mod normal el e rezervă! Îți trebuie 2-3 mai buni ca el. Rapid e de locurile 4-5”. Video exclusiv

După un început de sezon foarte bun, în care a cochetat și cu primul loc al clasamentului, Rapidul a început să piardă din turație și are emoții că nu va reuși să-și îndeplinească obiectivul fixat pentru anul Centenarului: participarea în cupele europene. i-a aruncat pe giuleșteni pe locul 4 în clasamentul din SuperLiga, motiv de supărare pentru suporteri.

Marian Iancu nu e impresionat de golgheterul rapidist Marko Dugandzic: „În mod normal, e rezervă!”

Printre cei nemulțumiți de ce se întâmplă la Rapid se numără și Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, recunoscut pentru iubirea ce o poartă clubului vișiniu. Într-o intervenție telefonică în acesta a făcut o radiografie a ceea ce se întâmplă în Giulești și a oferit soluții pentru transformarea echipei într-una de top a României.

În primă fază, pentru că nu se pot ataca obiective mărețe cu actualii jucătorii. Iar printre cei luați în vizor se numără și vârful Iancu nu a fost impresionat însă de această performanță și spune că atacantul croat ar fi bun cel mult de rezervă la echipa lui Adi Mutu.

„Săpunaru este baza acestei echipe. Fundamentul acestei echipe este eminamente defensiv. Ori tu nu poți să câștigi campionatul dacă nu dai gol. Dugandzic, din punctul meu de vedere, este un jucător de obiectiv, dar este rezervă… Îți trebuie cel puțin doi-trei jucători mai buni în atac, care să-l tragă pe Dugandzic sau să intre în competiție cu el. Ori tu, dacă nu-l ai pe Dugandzic sau dacă nu-ți dă gol, pe cine bagi ca să-ți dea gol?

Pe cine, spuneți-mi și mie pe cine? Ai avut un singur jucător în spiritul Rapidului, un jucător de mare calitate, de execuție, un tânăr pe care ai fi luat bani oricând, și l-ai vândut. L-ai vândut, nu joacă, își pierde și din calitate… Nu e bine ce-ai făcut. L-ai vândut cum ai venit la echipă… Ori eu ce să înțeleg?”, a spus Marian Iancu, atacând voalat actuala conducere a clubului pentru politica de transferuri.

Marian Iancu, lecții pentru conducerea Rapidului despre cum să construiască o echipă de top: „Am investit milioane de euro ani de-a rândul!”

Ca fost patron în fotbalul românesc, și unul de mare anvergură, Marian Iancu le dă sfaturi actualilor conducători rapidiști despre cum trebuie să procedeze pentru a crea o echipă cu adevărat puternică. Pentru asta, însă, e nevoie de investiții continue, de milioane de euro anual.

„Eu, care am fost în poziția de finanțator, de patron… Eu am cumpărat o echipă întreagă. Am venit într-o pauză competițională de iarnă, echipa la care m-am dus, de la Timișoara, era pe locul 15 din 16 cred, era la retrogradare… Am cumpărat toată echipa de pe locul 2, FC Național, unsprezece jucători cu antrenor cu tot. Și cu staff, ne-am dus acolo și am făcut 33 de puncte în retur. Și am terminat pe locul 5.

L-am luat pe Olăroiu cu 11 jucători titulari, de la echipa care era pe locul 2. Am investit milioane din ziua în care m-am dus la Timișoara. Și după aia, bineînțeles, au urmat ani la rând în care am jucat în cupele europene, am fost vicecampioni, am jucat finale de Cupe… Nu m-au lăsat să merg mai sus”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

Apoi a continuat, făcând o comparație cu ceilalți finanțatori din SuperLiga, care au investit și ei sume imense în echipele pe care le patronează. Spre deosebire de Rapid, care nu a adus niciun un jucător cu nume,

„Ăsta trebuie să fie comportamentul unui conducător. Haideți să ne uităm la Becali câți bani a băgat în 20 de ani. Hai să ne uităm la Rotaru câți bani a băgat de când a venit… Nu mai zic Clujul… Și Mititelu… Sunt loturi valoroase… Lotul e competitiv, administrația e competitivă, știu să exercite presiunea, să vină alături de echipă, să așeze echipa… Nu e ușor lucrul acesta.

Ori Rapidul e plafonat! Rapidul e de locul 5, locul 6, cam atâta e… Ca să te apuci astăzi, când tu nu ai făcut nimic în spate, ba din contră, ai slăbit lotul, ce siguranță pot să am eu că poți să atingi obiectivul în doi ani, nu într-un an, de a câștiga campionatul?

Să fim cinstiți… Publicul rapidist, sufletul Rapidului, că ei sunt mulțumiți cu nivelul ăsta… Orice bine e un câștig, la cât de rău a fost la Rapid. Care sunt pașii făcuți înainte? De la locul 7-8 la 5-6? A ieșit din Cupa României, a ieșit prematur, în anul Centenarului… Ai început să pierzi locurile în play-off…”, și-a spus of-ul la FANATIK SUPERLIGA fostul patron al Politehnicii Timișoara.

Marian Iancu, deranjat de declarațiile optimiste ale conducătorilor rapidiști: „Nu au acoperire!”

Supărarea suporterului rapidist Marian Iancu nu vine atât din lipsa investițiilor în echipă, cât din declarațiile super optimiste ale conducătorilor, care nu au acoperire în realitate. Iar pentru a reuși să obțină performanțe, le recomandă să urmeze modelul pe care l-a aplicat el la Timișoara, atunci când a transformat Politehnica într-una dintre marile forțe ale fotbalului românesc.

„Pe mine mă deranjează declarațiile care nu au acoperire. Declarațiile care sunt optimiste, care sunt pozitive în ceea ce înseamnă viitorul Rapidului. Nu recunosc decât partea financiară, și îi felicit pentru ea, dar partea sportivă nu o mai înțeleg, pentru că nu o văd, știu ce înseamnă să construiești o echipă. Eu am făcut-o și nu știu din ce am citit în cărți…

Eu am făcut treaba asta. Și am construit un club care era campion pe trei-patru paliere de vârstă, vorbesc de echipele de juniori, copii, tineri și am scos atâtea generații de copii. O echipă care în permanență se bătea la câștigarea campionatului. Atenție, era Timișoara… care nu era obișnuită la nivelul ăla, care scotea golgheteri an de an… Mergea în cupele europene, scotea deținătoare de Cupa UEFA, juca în play-off de Champions League, în grupele de Europa League.

Deci am construit echipa asta în câțiva ani, știu că durează 4, 5, 6 ani de continuitate în investiții, în a rula jucători… Ori tu nu te-ai apucat încă. Și la asta mă refer. Dacă vor să înțeleagă lucrurile corect, așa cum le spun eu din suflet, din suflet de rapidist, e bine. Dacă mă iau ca pe unul care are cu ei ceva personal, îi anunț că nu am. Și îi felicit că au venit la Rapid”, a încheiat Marian Iancu.

