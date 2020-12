Gică Hagi crede în fotbalul românesc: „Generația U21 ne va depăși la Mondialul din 2026 din America!”

Gheorghe Hagi este convins că actuala națională U21 va depăși performanțele Generației de Aur chiar în America, unde va avea loc Campionatul Mondial din 2026 și unde tricolorii ar putea juca semifinala interzisă cu Brazilia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceasta este speranța și credința lui Gică Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, care a oferit un amplu interviu lui Marius Tucă, în care a vorbit despre Ianis Hagi, viitorul său ca antrenor, dar și despre destinele echipei naționale sau alte momente din trecutul glorios al Generației de Aur.

Gheorghe Hagi a vorbit și despre cel mai mare regret din cariera de antrenor și anume perioada în care era antrenor la Galatasaray. „Regele” consideră a greșit foarte mult în relația cu conducerea clubului și e convins că dacă ar fi gestionat-0 mult mai bine, ar fi fost și astăzi antrenorul Galatei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marea speranță a lui Gică Hagi: „Generația U21 poate juca în 2026 o semifinală cu Brazilia!”

Gheorghe Hagi a oferit cel mai frumos cadou de Sărbători microbiștilor din România și a oferit un amplu interviu în emisiunea lui Marius Tucă.

Despre Ianis Hagi: „Nu prea avem succese în România și suntem dependenți de succes. Nu pot să spun că va fi liderul generației sale. Nu vreau să zic asta, chiar dacă eu cred asta. Timpul ne va da răspunsul.

ADVERTISEMENT

Eu am fost căpitan la echipa națională pus de doi căpitani de la Dinamo: Dinu și Lucescu. E un paradox. Cei de la Steaua niciodată nu m-au pus. Nici măcar nea’ Imi.

Hagi: „Zece ani ne-am bătut cu cei mai buni. Am avut 70% posesie pe Wembley!”

A fost fantastic. Toți ar trebui să ne rugăm să mai construim o echipă ca pe acele timpuri. E foarte greu, de-aia se ferește lumea. Mai vrem să muncim? Încă am speranțe. Rezultatele noastre au fost mari de tot. Zece ani să te bați cu toată lumea? Mergeam pe Wembley și aveam 70% posesie, iar acum e greu să facem cinci pase.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Hagi a vorbit și despre celebrul său discurs din 1998: „Atunci simțeam și vedeam și nu așteptam critica. Și am zis niște lucruri dureroase pentru că nu se investea în tineri. Altfel nu avem nicio șansă. Liderul trebuie să fie generos, să ofere celorlalți.”

Despre meciul pierdut la Campiontul Mondial cu Croația: „Diferența de temperatură. De la Paris am jucat la Bordeaux și era foarte, foarte cald. Ne-a dereglat mult. Mulți și-au dat cu părerea și chiar s-a vorbit cu două zile înainte de faptul că ne-am vopsit înainte de meciul cu Croația. M-aș vopsi din nou. E vorba de onoare și cuvânt față de nea Puiu.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ei aveau o echipă fantastică și o zi în plus de odihnă. Un meci se pierde de multe ori înainte de meci. Simona a zis o chestie și am luat-o de la ea: A zis că multe meciuri le pierzi dinainte să intri pe teren. Întrebați-l pe nea Puiu de ce m-a schimbat. Antrenorul a fost întotdeauna șeful meu. Ei comandă, cum și mie îmi place să comand. Eu am fost schimbat și atât”

Johan Cruyff si Mircea Lucescu vor rămâne cei mai importanți antrenori din cariera lui Gheorghe Hagi: „Dacă vrei să fii numărul unu în lume trebuie să știi să ataci și apoi să te aperi. Trebuie să produc fotbal Cruyff. Știu orice despre Ajax, am citit cartea lui și apoi am învățat de la el pe viu la Barcelona. Când te întorci la poartă, nu te gândești, tragi la poartă. Asta am învățat la 12 de ani de la Iosif Bukkosi.



ADVERTISEMENT

Un discurs cu patimă, dar optimist (n.r. despre discursul din 1998). Eu am tot timpul încredere mare în jucătorul român, dar care trebuit să fie susținut mereu de conducători să fie cei mai buni. Ei nu pot. N-au sprijin și sunt alergați. Nu au curaj, nu avem mentalitate pe care să o dăm jucătorului. 90% vorbim de lucruri negative, iar totul stă în gânduri. De la gând te duci în sentiment? Avem, se poate, totul e posibil. Niciodată nu trebuie să cedezi. Trebuie să găsim jucători care gândesc așa.”

Hagi atacă autoritățile: „În 30 de ani nu am putut să renovăm 40 de stadioane!”

„I-au aruncat pe ăștia micii cu Spania la ei acasă. Și noi luam 20 dacă jucam la 18 ani cu Spania. Trebuie să ai grijă de ei, nu poți să îi arunci în fața media. Noi aici greșim. Talent e cel puțin la fel ca înainte. Trebuie să ne organizăm mult mai bine cu toții și să facem lucrurile generale pentru toți. Să îi găsim pe cei mai buni și să îi facem să concureze între ei.

ADVERTISEMENT

Steaua, Dinamo și Craiova. Noi concurăm cu ele deși valorau un miliard. La noi ce produc? Ce bugete au? Până la un miliard? Cum să mai concurezi. Vina e la conducători! Noi trebuie să construim. În 30 de ani nu am putut să renovăm 40 de stadioane! Altfel dispărem! Sportul e segment special important care creează campioni și ambasadori pentru România. Altfel suntem săraci și nu avem putere.

Asta i-am spus ministrului la întâlnire. O să public punctele discuției și pe site la Viitorul. Eu cred că sunt jucători mai buni ca mine și Popescu. Nu comparați acum! Ei au teamă! Copilul nu îl dai afara din casă și îi iei tot timpul apărarea, apoi culegi roadele. Ianis le plătește concediile la bunici deja. Asta va trebui să o facă și cu mine și cu maică-sa când o să fim bătrâni.”

Hagi a vorbit despre cel mai mare regret din cariera de antrenor

„Sunt precum cozonacul. Mă simt bine acum. M-am maturizat. Asta a fost greșeala mea la Galatasaray. Am greșit în relația cu conducerea. Am câștigat 5-1 cu Fenerbahce, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria clubului. Altfel cred că eram și acum antrenor acolo. Proiectul viabil al lui Hagi dacă se întoarce acolo ar fi să câștige Liga Campionilor.

După ’90, jucătorii noștri trebuiau să fie manageriați foarte bine. Noi câți manageri avem? Ei deschid piața și se luptă pentru jucători. Și acesta e un aspect important. Ei au relații și au timp să facă asta, nu antrenorii!

Important e să fie un proiect bun. Nu contează ce îmi doresc eu. Hagi nu mai e pe piață. Eu m-am dus foarte jos și să merg iar la cei mari trebuie timp. Ai nevoie de manageri. Am avut oferte extraordinare din Golf, din Rusia, dar nu mi-am dorit. Îmi doresc să fiu reprezentat și o să am un manager care să umble pentru mine. Eu m-am deschis. Ăsta e primul pas. Nea’ Mircea a făcut la vârsta asta una dintre cele mai mari performanțe cu Șahtior. Nu sunt în situația în care să zic ce îmi place, sunt foarte pragmatic.”

Gheorghe Hagi e fanul campionatului Franței

„Îmi place numele în Franța. Liga Talentelor. Tineri toți, jucători noi. Îmi place mult. Mă uit la meciuri 24 din 24. Când am timp asta fac. Fotbalul se schimbă la fel ca tehnlogia. Totul la viteză. Mă uit și la fotbal din Australia. Gândirea, mișcarea și pasarea e mult mai rapidă. Ritmul și intensitatea apoi.

În 2026, Campionatul Mondial e în America. Eu cred că generația U21 de la EURO 2019 ne va depăși. Mijlocul și atacul 100%, trebuie să ne mai punem la punct în apărare. Eu zic că a fost destinul să nu jucăm semifinala cu Brazilia. Ei trebuie să își pună în cap asta pentru America. Era idealul nostru și am dat tot ce aveam mai bun. O vor juca generația asta! E speranța mea!”, a declarat Gică Hagi în emisiunea lui Marius Tucă.