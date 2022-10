„Halep trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat”. Anunțul unui fost campion de Grand Slam despre scandalul de dopaj al Simonei

Anunțul Simonei din urmă cu 4 zile a șocat lumea tenisului. Dubla campioană de Grand Slam a fost testată pozitiv în timpul ultimului turneu de Grand Slam al anului și a fost suspendată provizoriu de ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului).

Patrick McEnroe, comentarii despre cazul de dopaj al Simonei Halep: „Nu trebuie să o considerăm o victimă”

Patrick McEnroe, fratele mai mic al lui John McEnroe și fost campion de Grand Slam în competiția de dublu, a comentat . Fostul tenismen american este de părere că Simona Halep nu ar trebui să fie considerată o victimă, iar tenismena ar trebui să-și asume responsabilitatea.

„Din câte o cunosc, este o persoană extrem de politicoasă și drăguță, dar acest lucru nu are relevanță atunci când vine vorba despre faptul că a consumat sau nu substanțe interzise. Ea spune că nu a făcut-o, că nu a luat niciodată, cu bună știință, vreo substanță interzisă.

„Oricum, nu cred că ar trebui să spunem că Simona este o victimă. Trebuie să fii responsabil ca sportiv. Ea este o femeie matură, o jucătoare de tenis cu mari succese de-a lungul carierei”, a spus Patrick McEnroe, conform .

Patrick McEnroe, indiferent cu privire la cazul Simonei Halep: „Tot test pozitiv rămâne”

Cu un singur trofeu câștigat în cariera de simplu, Patrick McEnroe a continuat să vorbească despre cazul de dopaj al Simonei Halep. Cea mai titrată , după ce a fost testată pozitiv în timpul unor probe luate la US Open.

Patrick McEnroe consideră că indiferent dacă Simona a luat sau nu cu bună știință substanța interzisă, testul pozitiv rămâne neschimbat. „Cineva i-ar fi putut da vitamine, chestii pentru recuperare care sunt legale, apoi poate i-a dat ceva ilegal. Sportiva trebuie să fie foarte conștientă de astfel de lucruri. Să spunem că asta s-ar fi întâmplat, de dragul discuției.

Tot test pozitiv rămâne. Dacă se dovedește cumva că cineva i-a dat acea substanță și ea nu știa, poate că interdicția primită nu va fi la fel de gravă”, a adăugat Patrick McEnroe.

Toni Iuruc a oferit pentru FANATIK primele reacții despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Proaspăt divorțat de Simona Halep, în exclusivitate pentru FANATIK. Fostul soț al campioanei din România a susținut că sportiva nu ar fi făcut așa ceva niciodată.

„Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea!

Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis.

„Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun «No comment». Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească.

Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine”, a fost o parte din declarațiile lui Toni Iuruc, pentru site-ul nostru.