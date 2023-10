Hamutovski analizează Belarus – România: „Favoriți” Cine crede că merge la Euro

Vasili Hamutovski a prefațat pentru FANATIK din preliminariile Campionatului European din 2024.

Vasili Hamutovski, nemulțumit de convocările noului selecționer al Belarusului, Carlos Alos, fost antrenor în Rwanda!

Vasili Hamutovski are motive de nemulțumire înainte de Belarus – România, meci ce se va disputa pe „Szusza Ferenc” din Budapesta. Fostul portar l-a criticat pe Carlos Alos, noul selecționer al Belarusului. „A venit un antrenor nou, dar încă nu am văzut să schimbe ceva sau să facă ceva important. Are multe probleme cu postul de portar pentru că titularul care joacă în prima ligă din Kazahstan s-a accidentat”.

Spaniolul a făcut două greșeli mari, în opinia fostului internațional: „Plus că din punctul meu de vedere el nu a convocat doi mijlocași centrali importanți: unul de la Orenburg, Kaplenko, s-a accidentat. Cei mai periculoși jucători ai noștri nu i-a convocat. Lisakovich care e la Rubin Kazan, dar acum joacă mai puțin și încă un mijlocaș care joacă tot în Rusia (n.r. râde)”.

Hamutovski e convins că România se va impune la Budapesta dacă va începe meciul așa cum a făcut-o pe Arena Națională. „Dacă țineți minte cum a fost meciul de la București, cu prima repriză când România a jucat organizat, cu intensitate mare, un joc tactic bun, cu presing în jumătatea adversă și când pierdeau mingea. Noi am avut multe probleme pentru că fundașii noștri centrali sunt lenți”.

Belarus are însă un minus mare: „Mulți jucători ai noștri joacă în campionatul din Belarus, care e destul de slab. Înainte aproape toți eram la echipe din străinătate, mai ales pe timpul meu. Asta e problema”.

Vasili Hamutovski știe ce trebuie să facă România ca să învingă Belarus: „Dacă jucați lent, pe ritmul nostru, avem și noi șanse”

Fostul jucător al FCSB a avut un mesaj pentru „tricolori” și pentru jucătorii bieloruși: „Dacă România va juca la fel ca în prima repriză de la meciul tur, aveți șanse să obțineți un rezultat foarte bun. În cazul în care începeți să jucați lent, pe ritmul nostru, avem și noi șanse”.

i-a atras atenția fostului portar: „Jucătorii români sunt mult mai tehnici, iar terenul prost e un avantaj pentru noi. Gazonul trebuie udat, pentru a juca rapid pentru că până la urmă jucăm pentru suporteri”.

Hamutovski mai crede că selecționerul Alos nu a produs un șoc la echipă, așa cum era așteptat. „În istoria noastră am mai avut un singur selecționer străin, din Germania. Rezultatele lui Alos în Rwanda au fost slabe și eu nu am încredere în el. Noi jucăm în Europa și avem adversari foarte tari. Trebuie să fii perfect ca antrenor”.

Fostul internațional cu 26 de meciuri pentru Belarus știe ce strategie va aplica selecționerul la meciul cu România: „Eu îi doresc multă baftă, dar sunt reticent. Ultimele două meciuri, cu Israel și Andorra, am stat tot timpul în apărare. La fel va juca și cu România și va aștepta să lovească pe contraatac.

Voi aveți echipă cu jucători tânări și talentați din ce am văzut la București. Experiența o să vină, mai ales dacă jucătorii vor începe să joace la echipe bune din Europa. Peste 4-5 ani puteți să aveți echipă tare”.

Cum vede șansele de calificare ale României la Campionatul European: „Sunteți favoriți”

Hamutovski mizează pe o și a analizat și șansele de calificare la un turneu final după 8 ani. „E clar că voi sunteți favoriți. Sigur. Dar se poate întâmpla orice. După părerea mea sunteți cam la același nivel cu Israel, dar acolo sunt probleme. Șansele sunt egale. Trebuie să fiți foarte concentrați, să nu pierdeți puncte. Israelul poate câștiga cu oricine. Și cu Elveția”.

Vasili a fost impresionat de concurența dintre buturile naționalei României: „Aveți portari buni. Și Horațiu Moldovan, și ceilalți sunt talentați și au perspectivă. Dacă ei sunt pregătiți din punct de vedere tehnic și tactic, au un viitor bun și chiar îi respect. Le doresc multă baftă”.

a dezvăluit și cum vede presa și oamenii de fotbal din Belarus meciul împotriva României: „Nu prea înțeleg ce vrea să facă selecționerul. Majoritatea sunt nemulțumiți pentru că Alos nu a convocat doi lideri. Toți așteaptă să vadă cum joacă echipa. Sunt primii pași pentru el și presa nu are foarte mari așteptări.

Și fostul selecționer a pierdut 17-18 meciuri, deci nu e presiune foarte mare. Nu mai avem șanse de calificare pentru că am avut o perioadă foarte urâtă. Oamenii în țară acum sunt dezamăgiți de echipa națională”.

26 de meciuri are Vasili Hamutovski la naționala Belarusului în perioada 2000-2008