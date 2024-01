Horațiu , mutare anunțată în premieră de FANATIK. Portarul naționalei României a refuzat să meargă în capitala Spaniei . Fotbalistul de 26 de ani a oferit ultimele impresii înainte de a semna cu noua echipă.

Horațiu Moldovan a plecat la Madrid pentru a semna cu Atletico: „Un vis devenit realitate”

Ultima oară la Rapid, Horațiu Moldovan schimbă echipa în perioada de mercato din iarnă. Portarul care s-a calificat la Euro 2024 cu naționala României . Nimeni alta decât trupa lui Diego Simeone, care se bate an de an la câștigarea trofeelor din Spania cu Real Madrid și Barcelona.

Va fi a doua mutare de mare anvergură din fotbalul românesc în actuala perioadă de mercato după , dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Horațiu Moldovan , portarul titular de pe Wanda Metropolitano.

”Sunt cu gândul doar la ce urmează. Mă bucur că este aproape să se concretizeze această ofertă, sunt foarte bucuros. Va fi cea mai mare concurență de până acum. Oblak este, probabil, cel mai bun portar din lume.

Este un vis devenit realitate, încă nu mă hazardez, mai am de trecut vizita medicală. Cred că este un exemplu pentru toți copiii care joacă fotbal, să aibă încredere necondiționată în ei pentru că la fotbal totul este posibil”, a declarat Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan vrea să învețe limba spaniolă: „Nu mă descurc foarte bine”

Horațiu Moldovan este ferm convins că performanța echipei naționale, de a se califica la Campionatul European 2024, l-a ajutat să se transfere la Atletico Madrid. Portarul de 26 de ani vrea să învețe cât mai repede limba spaniolă.

”Da, cred că această calificare la Campionatul European o să ajute pe toată lumea. Ne bucurăm că avem șansa de a face pasul către echipe mult mai mari. Nu mă descurc foarte bine cu limba spaniolă, dar o voi învăța foarte repede”, a mai spus Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan, cuvinte de mulțumire pentru Rapid: „Dacă nu erau ei, nu eram nici în Liga 1”

Horațiu Moldovan urmează să încaseze salariu de 800.000 de euro în primul an la Atletico Madrid. Ulterior, salariul portarului român va creşte progresiv cu câte 180.000 de euro în fiecare sezon. Moldovan va semna un contract valabil pe 4 ani şi jumătate.

La plecarea în Spania, Moldovan a ținut să-i mulțumească Rapidului. Giuleștenii l-au transferat pe Moldovan de la UTA Arad în urmă cu 3 sezoane. „Vreau să le mulţumesc celor de la Rapid. Dacă nu erau ei, nu eram nici la Liga 1.

Cred că sunt foarte mulţi oameni cărora le mulţumesc, dar nu stau acum să îi numesc pe toţi. Sunt foarte multe amintiri frumoase, cred că şi promovarea, şi intrarea în playoff. Întâlnirea cu suporterii pe noul Giuleşti, chiar am amintiri frumoase şi am ce povesti nepoţilor.

Cel mai greu moment de la Rapid, a fost la început, când am semnat şi am pierdut la Slobozia. Au fost foarte multe discuţii, dar când a apărut Atletico Madrid nu poţi refuza această echipă. Au fost şi cei mai decişi.

Mai am de făcut vizita medicală. Cu Diego Simeone nu am apucat să vorbesc. Cu Mister Edi am schimbat câteva mesaje, îi mulţumesc pe această cale”, au fost cuvintele lui Horaţiu Moldovan la plecarea din România.

2,6 milioane de euro este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt.com

800.000 de euro a fost clauza de reziliere plătită de Atletico Madrid pentru Horațiu Moldovan.

