Horațiu Moldovan pleacă la Atletico Madrid după Rapid – FC U Craiova 4-3: ”E șansa vieții mele”

FANATIK a anunțat în exclusivitate pentru portarul Rapidului, iar agentul Arcadie Zaporojanu a dezvăluit că mutarea este foarte aproape de a se realiza.

Horațiu Moldovan, reacții despre plecarea la Atletico Madrid după Rapid – FC U Craiova 4-3

La finalul partidei Rapid – FC U Craiova 4-3, din etapa a 22-a din SuperLiga, Horațiu Moldovan și-a anunțat plecarea la Atletico Madrid și a mărturisit că de la coechipieri jucând în această întâlnire.

”Cred că ne-am obișnuit cu toții la Rapid să avem astfel de meciuri. Nu renunțăm niciodată și erau importante cele 3 puncte. Cheia a fost că am demonstrat că suntem o echipă și nu am renunțat.

Până la urmă sunt jucător profesionist, era foarte frumos să îmi iau rămas bun de la coechipieri de pe teren. Nu de pe margine. Mă bucur că am luat cele 3 puncte. Da, am avut mai multe emoții decât de obicei. A fost o încărcătură mare, într-o zi eram într-o parte, într-o zi în alta.

La început nu prea am crezut, după ce am văzut că e oficial am zis că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat? Poate acest tren nu mai vine. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci la fel de mult și când va veni șansa să demonstrez că am valoare.

Am vorbit, am o legătură strânsă cu Edi Iordănescu, m-au felicitat. Acum mă concentrez doar la ce am făcut mai departe. De asta e foarte frumos fotbalul, e foarte imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă la Liga 2, acum semnez cu Atletico. E ceva SF! Le sunt recunoscător fanilor, le mulțumesc enorm”, a declarat Horațiu Moldovan.

Unde s-a schimbat soarta jocului

Fundașul Răzvan Onea a ținut să precizeze că al întâlnirii cu FC U Craiova a fost penalty-ul acordat pentru Rapid după ce faza s-a analizat 6 minute la VAR pentru un henț al lui Lacroix și care a fost transformat de Albion Rrahmani

”Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte. Cu ajutorul suporterilor am reușit să revenim, iar momentul-cheie a fost acel penalty, ne-a dat încredere că putem reveni. Aveam mare victorie de această victorie.

Au fost 10 minute proaste în a doua repriză, ne-a fost greu, dar am dat dovadă de caractere puternice și am întors rezultatul. În prima fază, m-a tras, am continuat și am căzut. Nu știu, eu cred că a fost fault. Sperăm s-o ținem pe aceeași linie, să câștigăm meciul cu Dinamo din etapa următoare și toate meciurile.

Ne bucurăm pentru Horațiu Moldovan, e o echipă imensă, în top 3 în Spania și top 10 în lume. Va lupta pentru locul de titular, dacă antrenorul lui, domnul Simeone va decide să-l bage în teren, își va face treaba foarte bine. Sper să facă meciuri bune și să-l vedem titular la Euro”, a spus Onea.