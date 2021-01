Horia Ivanovici, mesaj tăios după incendiul de la Balş: Domnule Președinte Iohannis, din „România lucrului bine făcut” am ajuns „România morților bine făcuți!”

Horia Ivanovici scrie cu sufletul greu după tragedia de la Institutul Matei Balş şi-i adresează un mesaj direct şi fără menajamente preşedintelui Klaus Iohannis

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au trecut 5 ani și 3 luni de la insuportabila dramă de la Colectiv. S-au ridicat la cer 64 de îngeri, dar mulți alții trăiesc iadul aici, printre noi…

Au trecut mai puțin de 3 luni de la tragedia de la Piatra Neamț. Da, doar atât de puțin, mai exact 76 de zile! 10 morți fără să aibă dreptul nici măcar la o ultimă dorință… Apropo, ne mai aducem aminte de medicul de gardă Cătălin Denciu? Ce-o mai face bietul erou?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, editorial tăios către preşedintele României, Klaus Iohannis după incendiul de la Institutul Matei Balş

Au trecut doar câteva ore de la ultimul incendiu de la Institutul „Matei Balș” din capitala României, zice-se nava-amiral a spitalelor noastre anti-Covid. 5 morți, toți carbonizați!

Și a mai trecut un an de când președintele Klaus Iohannis și partidul său, PNL, conduc de unii singuri țara. Nestingheriți… Dețin toate pârghiile puterii, pe care „tătucul” le mânuiește la liber, practic fără nicio Opoziție.

ADVERTISEMENT

Mai mult, iohaniștii ne hotărăsc soarta nouă și copiilor fără ca măcar să fi câștigat ultimele alegeri. Ăsta, da, model de democrație…

Deci, ce-ați făcut în ultimul an, domnule Președinte, ca să reiau faimoasa întrebare a perioadei ’90? Că din „România lucrului bine făcut” am ajuns „România morților bine făcuți”! Ce mai urmează? Să ia foc Cotroceniul? M-am documentat cu atenție și n-am găsit în toată Europa, nici măcar prin amărâta Albanie, trei drame apărute una după alta într-un timp record, ca la noi…. Am apreciat sincer că ați percutat imediat și v-ați deplasat la locul tragediei ca un conducător responsabil. Sunteți tot mai bun la imagine. Aproape perfect! Dar n-am apreciat nimic din ceea ce ați comunicat națiunii disperate. Aceleași vorbe de lemn, promisiuni goale, care au început să devină un stereotip obosit, plictisitor, de când marota PSD nu mai prinde nici la Firicel din „Las Fierbinți”. „Situația se repetă cumva….” „Cumva?”, domnule Președinte, serios?! „Avem probleme structurale în spitalele din România. Am solicitat noului ministru al Sănătății să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă pentru întregul sistem de sănătate din România!” Câtă pompoșenie…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așa, de curiozitate, domnule Președinte, nu eram mai câștigați dacă dădeați acest ordin ferm acum un an, când v-ați început triumfalist noul mandat? Probabil că s-ar fi simțit toți mai bine, și arșii din Moldova și cei de azi… Pentru că poate n-ar mai fi fost morți!

“Domnule preşedinte, românii, radicalizați, neradicalizați, s-au săturat de atâta amatorism al nevolnicilor pe care-i păstoriți”

Domnule Președinte, v-am admirat brandul din faimoasa scenă a vaccinării. Chiar arată bine… Prezidențial… Se vede că munciți din greu pentru dvs. Acum a venit și momentul să vă suflecați cămașa și, cu tot respectul, să puneți naibii brandul ăla sănătos la treabă pentru o Românie sănătoasă. A trecut deja un an de putere absolută! „Luna de miere” prelungită s-a terminat… Românii, radicalizați, neradicalizați, s-au săturat de atâta amatorism al nevolnicilor pe care-i păstoriți. Nu sunteți în stare să faceți un buget consolidat, detestabilii baroni se uită cu uimire la atâta avariție și incompetență politică. Până și pe dinozaurii ăia i-ați făcut invidioși cu atâta orbecăială… Faceți fapte, domnule Președinte, dar mai repede căci clepsidra curge deja fără încetare. Riscați să rămâneți în istorie ca un președinte mascul-alfa, înalt, frumușel, slab comunicator, e adevărat – de multe ori curajos, dar cu o singură realizare măreață, chiar obsedantă, în 10 ani de domnie: „Moarte PSD-ului!” Care, după cum se vede, nu ajută la niciun incendiu. Și nici nu pune mâncare pe masă…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În incheiere, vă sugerez să vă amendați echipa de PR! E inadmisibil ca în discursul la cald, de după vizita de la „Balș”, să ratați ocazia să mai atacați o dată eternul țap ispășitor, PSD-ul. Este, pur și simplu, o scăpare impardonabilă. Să nu-l bage pe undeva, pe acolo, cu abilitate printre rânduri pe Adrian Streinu-Cercel, așa, măcar între virgule?!

Ce contează că nu mai conduce instituția din decembrie 2020? E vinovat! Cum de ce? Păi s-a înscris în PSD! Și toți știm că șobolanii ăștia roșii sunt mereu vinovați de toate incendiile trecute și viitoare ale acestei tărișoare care nici măcar bani de apă nu mai are…