I-a enervat strategia lui Bergodi la CFR Cluj – Rapid 0-1: ”Au stat pe două linii”

Giuleștenii , cu un gol marcat devreme de Damjan Djokovic. În urma acestui succes, bucureștenii au urcat pe locul 2 în clasament și se află acum la 6 puncte în spatele liderului FCSB.

Strategia lui Bergodi în CFR Cluj – Rapid 0-1, criticată de jucătorii gazdelor

La finalul partidei CFR Cluj – Rapid 0-1, din etapa a 25-a din SuperLiga, jucătorii gazdelor au acuzat strategia defensivă folosită de antrenorul Cristiano Bergodi și au dat vina pe ghinion pentru această înfrângere.

”Nu s-a întâmplat nimic, am luat un gol pentru că au avut ei noroc. Suntem foarte supărați, a fost un meci direct, dar nu decisiv. Avem timp să-i ajungem, stăm liniștiți. S-au închis bine în apărare, am controlat jocul în a doua repriză, dar ei au stat pe două linii.

Nu e ușor când întâlnești o echipă care se închide în apărare. Suntem încrezători în drumul spre titlu și sperăm să ne apropiem ușor-ușor de FCSB. Mă simt bine, Mister îmi dă încredere”, a declarat fundașul Matei Ilie.

Muhar a lăudat apărarea Rapidului

Mijlocașul croat Karlo Muhar a vorbit și el despre faptul că Rapid a înscris un gol norocos, dar și despre defensiva bine organizată a giuleștenilor și a promis că CFR Cluj va arăta mult mai mult în viitor.

”Nu este un rezultat corect. Am dominat pe teren. Au avut contraatacuri cei de la Rapid și au înscris un gol norocos. Am încercat să fim răbdători, nu trebuie să jucăm doar fotbal direct, am încercat să pasăm în lateral și de acolo să avem ocazii.

Rapid a stat bine defensiv, dar noi am avut ocazii de care nu ne-am folosit. Așa e în fotbal, dacă nu înscrii din ocaziile create, ce să mai faci? Știm că nu ne luptăm doar cu FCSB, ci și cu Rapid.

Nu se schimbă nimic după acest meci. Avem o mentalitate de învingător, vrem să câștigăm restul meciurilor. Echipa asta merită mai mult și va arăta mult mai mult”, a spus Muhar, la finalul întâlnirii pierdute cu Rapid.

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns acest eșec, Adi Mutu se confruntă cu o și în vederea partidei din deplasare cu FC U Craiova. Tehnicianul lui CFR Cluj nu-l va avea la dispoziție pe mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis care va fi suspendat după ce a primit un cartonaș galben deși fusese schimbat și se se afla pe banca de rezerve.