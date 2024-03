Ianis Hagi, interviu cu cărțile pe față în Marca! Care a fost cel mai dificil moment la națională și la ce club s-a simțit cel mai bine! „Oamenii te vor judeca”

Ianis Hagi este unul dintre jucătorii care au pus umărul serios la calificarea echipei naţionale la Euro 2024. Mijlocaşul ofensiv , dar speră să aibă un Euro de vis şi o stagiune viitoare în care să poată depăşi toate problemele cu care s-a confruntat până acum.

Ianis Hagi, interviu cu cărțile pe față în Marca! Care a fost cel mai dificil moment la națională și la ce club s-a simțit cel mai bine!

Într-un amplu , Ianis Hagi a spus că cea mai mare provocare a carierei a fost să treacă de la , spunând că a primit critici din toată ţara după ce “tricolorii” au pierdut câteva meciuri:

“Cred că trecerea de la sub-21 la echipa de seniori. Au fost câțiva ani în care nu am avut prea mult succes. Am pierdut câteva meciuri, câteva calificări, ceea ce evident nu este bine. Am primit multe critici din toată țara.

Dar ești unul dintre cei mai buni 20 de jucători din România și trebuie să reușești să depășești momentele astea. Oamenii te vor judeca, dar trebuie să te concentrezi pe munca ta, să ai încredere în talentul tău și în ceea ce poți face.

Am muncit mult și am avut răbdare, știam că vor veni clipe mai bune. Pentru noi, din fericire, a sosit momentul anul acesta și ne-am calificat la Euro”, a spus Ianis Hagi pentru iberici.

despre numele Hagi: “Ori încerci să te obisnuiesti și să profiți de ea, ori… va apăsa foarte tare pe umerii tăi”

Ianis Hagi poartă pe umeri un nume greu, tatăl său fiind considerat cel mai bun jucător român din istorie. Ianis spune că a învăţat de o vârstă fragedă să folosească acest nume în avantajul său, să fie un factor motivator, nu unul de presiune:

“Pentru mine, este o motivație în viața mea de zi cu zi. Este ambiția mea să mă descopăr ca fotbalist și este ceea ce mă împinge la limită. Mă trezesc în fiecare dimineață știind că așteptările sunt mari.

Ori încerci să te obisnuiesti și să profiți de ea, ori… va apăsa foarte tare pe umerii tăi. Am învățat de la o vârstă fragedă să folosesc asta în avantajul meu și este ceva care mă motivează zi de zis să fiu mai bun ca fotbalist și ca om”.

“Dacă te descurci bine, te fac să te simți ca un rege acolo”

Suprinzător sau nu, clubul la care s-a simţit cel mai bine Ianis Hagi a fost Farul Constanţa, iar la nivel internaţional Rangers, club de care aparţine în continuare şi unde ar urma să se întorcă la vară:

“Farul Constanța, în România. Acolo m-au făcut jucătorul care sunt acum și m-au ajutat să ajung la acest nivel și tot ce știu despre fotbal este de acolo. Am reușit să câștigăm Cupa și Supercupa în România.

Și la nivel internațional, evident, aș spune Rangers până acum, pentru că este locul unde am avut cel mai mare succes individual și colectiv, am avut acolo doi antrenori grozavi, legende ale fotbalului, și am avut mult succes împreună acolo și, în plus, dragostea fanilor este incredibilă.

Stadionul, susținerea oriunde te-ai afla în lume este pur și simplu o nebunie. Să joci pentru Rangers înseamnă multă presiune și responsabilitate, dar dacă te descurci bine, te fac să te simți ca un rege acolo, așa că sunt foarte recunoscător”, a spus Ianis Hagi pentru Marca.