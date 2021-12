Lovitura finalului de an! „Ianis Stoica a semnat cu Becali Sport! A fost alegerea lui” FANATIK are dovada! Exclusiv

Ianis Stoica, 19 ani pe 8 decembrie, a decis să facă o schimbare în cariera lui și să aleagă un alt impresar. Reprezentat până acum de Anamaria Prodan, jucătorul celor de la FCSB a decis să meargă mai departe cu !

Au apărut informații în spațiul media despre intenția tânărului de 19 ani de a trece din tabăra Prodancei în cea a „dușmanului” Giovanni Becali. Chiar Gigi Becali a confirmat că a fost întrebat despre subiect, declarând că a discutat cu vărul său despre Ianis Stoica.

FANATIK vine cu anunțul finalului de an care pune capăt speculațiilor, atâtea câte mai existau. De la 1 decembrie 2021 este jucătorul firmei Becali Sport, cu care a semnat un contract de reprezentare!

Ianis Stoica a semnat cu firma Becali Sport, fiind alegerea lui. Contractul a intrat în vigoare de la 1 decembrie 2021. Nu noi ne-am dus să-l convingem pe jucător, să-l răpim, ci el a venit la noi. Ianis Stoica a semnat și este jucătorul nostru. Ce are el cu alții, e treaba lui. Fiecare se descurcă în funcție de ce clauze are în contract” – Dragoș Sârbu, exclusiv pentru FANATIK

Dragoș Sârbu, omul care împreună cu Victor Becali conduc firma Becali Sport, face acest anunț la câteva zile după ce actul semnat cu jucătorul a intrat în vigoare. Adică în momentul în care noul „transfer” al firmei a devenit oficial.

Aducerea lui Ianis Stoica în portofoliul firmei consiliate de celebrul Giovanni Becali reprezintă o nouă lovitură de imagine. După transferurile din acest an ale lui Dennis Man la Parma, plus Cicâldău și .

Așa cum se procedează în lumea agenților de jucători, semnarea de către Becali Sport a lui Ianis Stoica a fost „urcată” după 1 decembrie 2021 pe platforma on-line folosită de impresari și de cluburile din întreaga lume. Este vorba despre soccerassociation.com, o platformă foarte recunoscută în lumea fotbalului.

FANATIK vă prezintă mai sus dovada de ultimă oră, cu specificația că e nevoie de un cont și de o parolă pentru a afla informații de pe această platformă. Adică nu sunt gratuite!

Iar apropo de gratuități, schimbarea agentului în cazul lui Ianis Stoica nu a fost procesată încă pe transfermarkt, care poate fi accesat de oricine. Acolo,a la Ianis Stoica, apare încă SPOCS Global Sports, firma lui Sascha Empacher, partener pentru Anamaria Prodan. Din informațiile noastre, noile date despre Ianis Stoica au fost transmise și spre transfermarkt, unde vor fi probabil actualizate zilele acestea.

Faptul că Ianis Stoica și-a manifestat intenția de a „ieși” din contractul cu Anamaria Prodan și de a merge cu Giovanni Becali a fost prezentat de în urmă cu câteva zile. Atunci s-a scris despre notificarea pe care fotbalistul i-a trimis-o Anei.

Ianis Stoica și familia sa deciseseră să facă acest pas de mai multe săptămâni. Abia la 1 decembrie 2021 s-a oficializat totul. Gigi Becali, patronul FCSB, dezvăluise recent, la ProX, că a purtat o discuție cu vărul său Giovanni Becali despre „transferul” lui Ianis Stoica la Becali Sport.

Pe mine nu mă mai interesează ce s-a întâmplat la transferul lui Dennis Man la Parma. M-a sunat Giovanni și mi-a spus: «Măi, Gigi, uite, a venit tatăl lui Ianis și a spus că vrea să semneze cu firma noastră. Ești de acord?». Și i-am spus: «Giovanni, nu mă interesează. Nu mă întreba dacă sunt de acord, pentru că jucătorul face ce vrea și semnează cu cine vrea. Nu am nicio treabă», i-am zis. Și atunci, ce scandal să fie?” –

Ianis Stoica este 9-ul pe care Gigi Becali crede că va lua multe milioane, care să bată chiar și transferul lui Dennis . Surprinzător sau nu, și în cazul lui Man s-au urmat aceiași „pași”. Jucătorul a renunțat la contractul cu Anamaria și a plecat la Parma cu tatăl său și cu Giovanni Becali pentru a semna cu italienii.

Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe Man și-i cere de euro. Procesul este în desfășurare.

E foarte posibil să se ajungă la proces și în cazul lui Ianis Stoica. De când a apărut în media informația că Ianis Stoica s-ar îndrepta spre Becali Sport, Anamaria Prodan a avut mai multe declarații pe această temă.

“Nu e o situație tensionată, există un contract. Ianis a avut nevoie de bani, a primit acești bani, i-a primit în cont, oficial. Am investit în acest băiat. Am vorbit cu familia lui, l-am adus pe Ianis din Germania când nu exista. Știe cine e omul care i-a făcut imagine, care l-a băgat în acel meci din Cupă. Eu vreau să nu cred ce a zis Gigi Becali. Lui Gigi Becali îi place circul, îi place foarte tare scandalul.

Am vorbit cu tatăl lui Ianis, nu există vreo întâlnire cu verii Becali. Am mesaje de la ei în care infirmă că ar fi semnat ceva cu Giovanni. Oricum, Ianis are trecute nişte clauze de despăgubire mult mai mari decât la Man, pentru că atunci lucram mai soft. Dacă respectul faţă de nişte angajamente nu există, atunci vom aplica la milimetru toate prevederile din documente. Poate că sunt unii jucători milionari, care-şi permit să achite nişte clauze” – Anamaria Prodan la