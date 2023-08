Iencsi și Pancu în acțiune la Rapid: “Făceam multe prostii”

La SUFLET DE RAPIDIST, Adrian Iencsi a povestit mai multe întâmplări din perioada de la Rapid. Fostul jucător din Giulești a împărțit camera cu Daniel Pancu, dar și cu Lobonț în perioada Rapid. Brigada formată din cei 3 și Zota Bundea petreceau timpul împreună în cantonamente.

Iencsi, despre relația cu Pancu

pe care le-a avut alături cu colegul său de cameră de la Rapid, Pancu. Iencsi spune că relația pe care o are cu Pancone este una foarte strânsă chiar și după perioada când cei doi erau fotbaliști. Nașul lui Pancu spune că cei doi petreceau foarte mult timp împreună.

“Noi am fost ca frații. El e finul meu și suntem foarte buni prieteni. Noi cât am evoluat împreună la Rapid București am fost ca niște frați. A fost colegul meu de cameră, ieșeam în fiecare zi împreună, oriunde, uneori și fără soțiile noastre. Împărțeam foarte multe, iar noi petreceam mai mult timp împreună decât cu soțiile.

Nouă ne făcea mare plăcere să mergem în cantonamente, abia așteptam să plecăm de acasă. Noi ne-am tărit și adolescența în București, dar am avut rezultate bune și la Rapid. În fiecare zi pentru noi era o bucurie, pentru că mereu se întâmpla ceva.

Atunci, Pancone abia își luase permisul de conducere, era la început. Se pregătea să bage în marșarier, respecta regulile și se uita în spate, dar mergea în față. Mai greșea vitezele la început și făceam multe prostii.”, a povestit Adrian Iencsi.

Brigada Iencsi, Pancu, Zeno și Lobonț

Invitatul special al lui Robert Niță a vorbit și despre brigada pe care o avea la Rapid. Adrian Iencsi era înconjurat tot timpul de Pancu, Bundea și Lobonț. După ce a împărțit camera cu Lobi și Pancu, care au plecat la Ajax și Besiktas, Iencsi spune că și-a dorit ca el să fie următorul fotbalist de la Rapid care urma să plece din Giulești.

“Cei mai apropiați eram eu, Pancone, Zeno Bundea și Lobonț. Ne știa tot Bucureștiul. Apoi au început să mai plece. Lobi a plecat primul la Ajax, el fusese și primul meu coleg de cameră atunci.

După o vreme a plecat și Pancone la Besiktas. După ce a plecat Pancu nu am mai vrut să stau cu nimeni în cameră, voiam să fiu eu următorul care să plece.”, a mai spus Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST.

Lobonț a revenit în Giulești

. În discursul său de la revenirea în Giulești, Lobi a explicat și motivul deciziei sale: “Farmecul Giuleștiului m-a determinat să revin la Rapid, acesta este lucrul care a cântărit foarte mult în decizia mea și, bineînțeles, proiectul extraordinar de interesant care prinde contur la Rapid.

Îmi voi pune toată experiența în slujba Rapidului, cu toată pasiunea și toate competențele pe care le-am dobândit până în acest moment”, a declarat Bogdan Lobonț, conform .