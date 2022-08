Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, este însărcinată a doua oară: ”Bebe nr. 2 este mult așteptat!”

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp are o familie fericită. Anul trecut ea s-a mutat în casă nouă cu partenerul ei de viață, iar acum le-au dat internauților vestea cea mare. Sora cântărețului de muzică de petrecere va deveni mamă pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe Instagram.

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, mamă pentru a doua oară

este în al nouălea cer. Femeia îi mulțumește lui Dumnezeu pentru noua minute care va veni în viața ei.

”Domnul fie cu tine, Fața Lui să lumineze mereu ființa ta, să-ți umple viața cu Pacea Sa.

Suntem cu toții în extaz de fericire, Dumnezeu a lucrat minunat din nou în viața noastră. Bebe nr. 2 este muuuult așteptat. Nu am cuvinte să exprim tot ce simt”, a scris Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, pe Instagram.

Sora lui Culiță Sterp și partenerul ei de viață, Dani Aloman, au terminat vila cu două etaje, însă până să fie data, anul trecut, ei le-au arătat internauților cum este ea compartimentată la interior.

Le-a arătat casa prietenilor virtuali

are mai multe camere, o terasă superbă și o curte interioară foarte spațioasă. În plus, vila are și o mansardă destul de mare.

Ileana Sterp, a arătat primele imagini cu noua locuință. Femeia este mândră de rezultatele obținute în condițiile în care s-a ocupat destul de mult de cursul treburilor, la fel și soțul ei care a lucrat cot la cot cu ceilalți muncitori.

Vila are 240 metri pătrați

pe două etaje are o suprafață totală de 240 de metri pătrați, suficienți pentru o familie cu un copil. Cei doi au o fetiță născută în mai 2021.

„Vreau să vă arat o mică parte din noua noastră locuință. Suntem pe ultima sută de metri și se finalizează lucrările cu mobilierul și se fac ultimele retușuri.

Noi sperăm să fie gata de Crăciun. Mai sunt multe chestii de făcut, dar le vom termina într-un final.

Am luat și bradul, sperăm să îl impodobim aici acasă. Ușile i-au cam dat bătăi de cap domnului care le-a făcut”, a spus Ileana Sterp pe pagina de Instagram. Între timp, ei au reușit să se mute în noua lor casă.