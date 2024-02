Ilie Dumitrescu dezaprobă mutările lui Charalambous din meciul FCSB – Farul 1-1! Cu ce n-a fost de acord “Mister”

Duelul dintre . În partida de pe Arena Națională au avut loc mai multe decizii controversate la nivel de arbitraj, însă Ilie Dumitrescu a criticat mutările lui Elias Charalambous.

Ilie Dumitrescu nu a fost de acord cu mutările lui Elias Charalambous și le-a criticat vehement. Analistul TV este de părere că Lixandru nu trebuia înlocuit. “Mister” susține că autorul primului gol trebuia schimbat, Baba Alhassan.

Ilie Dumitrescu a mai mărturisit și faptul că în duelul din etapa 24, FCSB a fost echipa mai bună. Fostul coleg de la națională al lui Gheorghe Hagi este de părere că Farul nu s-a ridicat la nivelul gazdelor, mai ales după ce a intrat Florinel Coman în meci.

“Nu am fost de acord cu schimbarea cu Lixandru. Cât au jucat Lixandru cu Șut în fața apărării, foarte greu să creezi faze de atac. Alhassan a făcut un meci bun, a fost activ, dar se vedea că nu mai are resurse la un moment dat. Cred că el trebuia înlocuit, nu Lixandru.

Per total au fost momente bune pentru FCSB. FCSB a fost mult peste Farul, și-a creat situații importante de gol. După intrarea lui Coman a existat un plus pe faza ofensivă, plus ratările lui Radaslavescu”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Gigi Becali, analiza echipei după egalul de pe Arena Națională

La finalul meciului, . Latifundiarul din Pipera este de părere că FCSB s-a prezentat foarte bine în duelul cu Farul, chiar dacă sau au absentat, cazul lui Olaru. Finanțatorul “roș-albaștrilor” a mai adresat și câteva critici la adresa unor fotbaliști care lasă de dorit în evoluțiile lor.

“Foarte repede spun așa, Baba e mai bun și decât Șut și decât Lixandru, chiar mai bun și decât Olaru. Asta e, fiecare crede ce vrea și are părerea lui. Radaslavescu nu e jucător, ce să îi fac.

Meciul cu Farul a fost un test pentru noi. Avem 9 puncte avans. Dacă echipa joacă așa bine eu nu am emoții. Asta în condițiile în care Coman a jucat bolnav, Olaru a fost absent, iar Tavi Popescu a avut infiltrații.

Phelipe dacă nu își revine, cred că m-am înșelat. El crede că e la distracție nu la fotbal. A pierdut toate mingile. Sper să își revină. Poate îi mai dau o șansă, nu renunț așa repede. Dacă renunț, e gata”, a mai spus Gigi Becali.