Ilie Dumitrescu, verdict clar după eliminarea FCSB-ului din Europa: „Gigi nu se mai schimbă!”

„Mister” este de părere că Gigi Becali nu se va mai schimba și a spus că nu mai trebuie să i se pună întrebări dacă va aduce un antrenor la echipă, deoarece nu își dorește acest lucru.

Ilie Dumitrescu, verdict clar după eliminarea FCSB-ului din Europa

Ilie Dumitrescu a avut un verdict clar după eliminarea Conference League, în urma înfrângerii suferite cu Nordsjaelland, scor 0-2.

ADVERTISEMENT

„Mister” a spus că indiferent ce se va mai întâmpla, și că nu va pune un alt antrenor la echipă: „Gigi nu se mai schimbă, are 65 de ani, nu se mai schimbă”.

„Au fost lucruri evidente că multe lucruri. Întrebarea asta a lui Decebal că de ce nu pune un antrenor nu mai e bună, pentru că Gigi nu se mai schimbă”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Chiricheș o să-și pună amprenta în sezonul viitor din cupele europene!”

„Eu consider că Chiricheș are nevoie de puțin tonus. Dacă va avea continuitate și echipa asta va fi în sezonul ăsta la un nivel foarte bun, Chiricheș își va pune amprenta în sezonul viitor în cupele europene.

A venit de puțin timp la echipă. E un decalaj de pregătire fizică la el, ca fotbalist și calitate clar că o să-și pună amprenta!”, a .

ADVERTISEMENT

după eliminarea FCSB-ului din Conference League, : „Sunt foarte dezamăgit. Nu am reuşit să înscriem azi, să câştigăm jocul de azi!

Îmi pare rău că poate o prostie de-a mea… nu ştiu cum să o numesc, o greşeală… nu am mai putut să îmi ajut echipa, să încercăm să revenim. Dar asta este, acum trebuie să rămânem uniţi, să fim concentraţi să câştigăm campionatul”.

„După părerea mea am făcut o repriză bună, am fi putut să înscriem. Am avut cred 2-3 situaţii foarte bune. Cumva penalty-ul acela ne-a tras un pic în jos. Nu vreau să găsesc alibiuri, dar cred că şi arbitrul a avut nişte decizii un pic controversate”, a mai spus Vlad Chiricheș.

ADVERTISEMENT