Ilie Dumitrescu vorbește despre cel mai bun număr 10 din SuperLiga: “E greu”

Juan Bauza este jucătorul celor de la FC U Craiova cu cele mai importante evoluții. Argentinianul a marcat golul victoriei în derby-ul cu Dinamo, scor 2-1. La finalul meciului, Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorul oltenilor ca fiind cel mai bun număr 10 din SuperLiga.

Ilie Dumitrescu vorbește despre cel mai bun număr 10 din SuperLiga

Ilie Dumitrescu este de părere că . Analistul TV a explicat de ce crede că mijlocașul de la FC U Craiova este atât de bun, iar una dintre caracteristici a fost aceea că își pune foarte bine colegii în valoare.

“Bauza cred că e de departe cel mai bun număr 10 din campionat. Are rază mare de acțiune, când intră în posesie face ce trebuie. A făcut-o și în Giulești. Știe să interpreteze fazele, își pune colegii în valoare. E greu să îi iei mingea”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Reacția lui Juan Bauza după super golul din meciul cu Dinamo

. Argentinianul a fost cel mai bun jucător de pe teren. La finalul derby-ului, fotbalistul lui FC U Craiova a explicat execuția cu care i-a surprins plăcut pe fani.

Bauza e mărturisit că golul cu călcâiul de pe Ion Oblemenco a fost unul oferit din instinct. O reacție rapidă a argentinianului a făcut ca balonul să fie trimis cu atâta ușurință în poarta adversarilor.

“Un derby important pentru noi. Mă bucur că am luat cele trei puncte. Așa mi-a venit să dau golul, a fost un instinct. Nu am pregătit acest gol, de obicei prefer să ofer o pasă de gol, dar mi-a rămas mingea în spate și m-am gândit să dau așa.

Am crezut că așa este cel mai bine. Mă bucur că am câștigat. Aveam nevoie de victorie pentru a crește încrederea în noi. Ideal este să menținem ritmul și să muncim în continuare, să fie mai bine și la următoarele meciuri. Am avut o mică durere, dar nimic grav. Totul bine”, a declarat Juan Bauza la finalul meciului.

Juan Bauza, despre oferta din Arabia Saudită

Au existat mai multe discuții . La finalul victoriei cu Dinamo, argentinianul a discutat despre un posibil transfer de la FC U Craiova.

“În acest moment nu mă gândesc să plec de la acest club. Am avut puțin ghinion cu accidentările și nu am reușit să am continuitate în acest sezon. Vreau să contribui cât mai mult la goluri cu pase sau cu execuții.

În urma evoluțiilor mele vor veni și ofertele. O să analizez lucrurile și cu cei de la club, să iau o decizie cât mai bună și pentru mine”, a mai spus Bauza.