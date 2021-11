Ilie Năstase din nou la spital, cu probleme serioase de sănătate! „Tușesc rău! Nu știu dacă e Covid” Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate că Ilie Năstase este din nou internat în spital după ce s-a întors în urmă cu câteva zile de la Istanbul, unde s-a relaxat după scandalul cu Ciprian Marica alături de soția sa, Ioana.

De această dată, Ilie Năstase este internat în spital și i se vor efectua mai multe investigații, așa cum fostul mare jucător a dezvăluit pentru site-ul nostru.

Continuă problemele de sănătate pentru Ilie Năstase

FANATIK l-a contactat pe Ilie Năstase care a confirmat că este internat în spital cu noi probleme de sănătate: „Stai așa… (n.r. tușește de mai multe ori). Sunt aici la spital și nu prea pot să vorbesc. Sunt niște aparate aici și nu prea pot să vorbesc.

ADVERTISEMENT

Mă simt mai bine acum. Acum am intrat că am ceva și sunt în investigații de vreo două zile. Nu, deocamdată nu știu dacă e COVID pentru că azi m-au internat”.

Ilie Năstase are 75 de ani și a mai fost internat în spital pe 13 noiembrie din cauza unor probleme cardiace și a dat vina pe Ciprian Marica pentru aceste probleme, în contextul scandalului pentru baza „Voința”, despre care FANATIK a scris în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, după conflictul cu Ciprian Marica: „A trebuit să ajung la spital din cauza asta!”

a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este șocat de gestul lui Ciprian Marica, care s-ar fi folosit de o procură pentru a-l scoate pe „Nasty” din funcția de președinte a fundației pe care el a creat-o, baza sportivă „Voința” valorând astăzi 50 de milioane de euro.

„A trebuit să ajung la spital din cauza asta… Mi s-a făcut rău! Ieri m-am întâlnit cu el și cu soția la masă, e adevărat și m-au anunțat că nu mai sunt în fundație. M-am ridicat și am plecat de la masă. Dar da, m-am văzut cu ei!”. – Ilie Năstase

Ilie Năstase a fost internat la Spitalul privat Ponderas, fiind cunoscut faptul că are probleme cu inima. Fostul număr unu mondial are chiar instalat un bypass la inimă.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ciprian Marica despre disputa cu Ilie Năstase

Contactat de FANATIK, Ciprian Marica s-a arătat șocat de declarațiie lui Ilie Năstase, mai ales că este nașul de cununie al lui „Nasty” și al soției sale, Ioana.

„Sunt realmente șocat! Nu pot să pricep… Ieri am fost la masă cu Ilie, ne-am despărțit prieteni, cum suntem de atâta timp, a rămas să ne vedem, normal, așa cum ne vedem aproape zilnic… Până nu vorbim față în față, nu pot să spun mai multe” – Ciprian Marica

ADVERTISEMENT

„Nu înțeleg nimic… Doamne ferește… Dacă Ilie are o neînțelegere, o s-o rezolv cu el. Eu nu mă cert cu el… Nu înțeleg de ce face show-ul ăsta în presă… care o fi scopul… zău că nu înțeleg… Repet, dacă are o problemă și n-a înțeles ceva sau i se pare în neregulă, o rezolv cu el în secunda doi fără nicio problemă”.