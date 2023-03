Ilie Năstase, impresionat de sezonul Soranei Cîrstea: “Cred că vrea să meargă spre top 10! Are o mare experienţă, totul este posibil”. Exclusiv

Sorana Cîrstea are un sezon excelent. Jucătoarea din România a ajuns în sferturi de finală la Indian Wells, iar la Miami este calificată în optimile de finală, acolo unde va juca luni seara cu Marketa Vondrousova.

Ilie Năstase, impresionat de sezonul Soranei Cîrstea: “Cred că vrea să meargă spre top 10!”

Primul lider mondial din istoria ATP, , a vorbit pentru FANATIK de parcursul Soranei Cîrstea din acest sezon, spunând că este posibil să se apropie de top 10 WTA dacă o va ţine aşa:

ADVERTISEMENT

“Are rezultate foarte bune în acest an, deşi nu am văzut multe meciuri. Cred că vrea să meargă spre top 10, să vedem dacă poate să urce aşa mult. Nu este târziu, la vârsta ei are o mare experienţă, a jucat multe turnee, totul este posibil.

Sunt foarte multe jucătoare din circuit foarte bune, s-au echilibrat valorile în partea superioară, după părerea mea. Măcar să bată din alea primele câteva şi uşor-uşor o să urce în clasament, dacă o ţine tot aşa”, a spus Năstase pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea – Marketa Vondrousova, pentru un loc în sferturi la Miami!

Sorana Cîrstea este pe locul 74 WTA şi poate urca vertiginos în clasament în cazul în care va ajunge în fazele superioare de la WTA Miami. La Indian Wells, românca a părăsit turneul după ce a fost învinsă de liderul mondial Iga Swiatek.

, spunând că îşi cunoaşte foarte bine adversara. Sorana a declarat că vrea să aibă controlul, aceasta fiind cea mai bună şansă în faţa cehoaicei:

ADVERTISEMENT

“E o jucătoare foarte agilă, cu o defensivă bună. Știu că trebuie să fiu agresivă și în controlul meciului. Am șansa mea și sper să profit de ea. Este o jucătoare inteligentă, însă eu trebuie să am un plan bine pus la punct”, a spus Sorana Cîrstea la Digisport.

Românca, la al 18-lea sezon în tenisul profesionist! A debutat în 2006

Cea mai bună clasare din cariera Soranei Cîrstea a fost locul 21 în clasamentul WTA. Se întâmpla în urmă cu aproape un deceniu, în august 2013, după finala pierdută la WTA Toronto cu Serena Williams, scor 2-6, 0-6.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea este la al 18-lea sezon în tenisul profesionist. Deşi a fost învinsă în turul inaugural de la Australian Open în acest an, evoluţiile din turneele americane de la Indian Wells şi Miami îi dau încredere pentru viitoarele turnee.

ADVERTISEMENT