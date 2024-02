Ilie Sprincean, moldoveanul nostru! A fost şofer de tir în Germania, acum trăieşte visul olimpic: “Nu mă mai gândeam vreodată!”. Exclusiv

România speră să reînnoade şirul medaliilor la caiac-kanoe, la Jocurile Olimpice de la Paris. Ultimele medalii ale României au venit în 2000, la Sydney, când Florin Popescu și Mitică Pricop au adus aurul la C2-1000 m și bronzul la C2-500 m. Pe urmele lor vor să calce Ilie Sprincean și care au venit să reprezinte România.

„Când am plecat în Germania, nu mă gândeam că voi face vreodată sport de performanță”

La un moment dat, niciunul dintre ei nu mai credea că își poate realiza visul olimpic, iar Ilie Sprincean chiar a renunțat la sport și a plecat în Germania pentru a fi șofer de camion. Câțiva ani mai târziu, ambii sunt calificaţi la Jocurile Olimpice și au pus ochii pe medaliile din cel mai prețios metal.

ADVERTISEMENT

Ilie Sprincean a povestit pentru FANATIK cum a ajuns de la volanul TIR-ului din Germania înapoi în sportul pe care l-a iubit de mic şi, câţiva ani mai târziu, la Jocurile Olimpice.

„Am ajuns să concurez pentru România datorită unui prieten, Oleg Nuţă. El a venit că concureze pentru România, a ajuns cu un an mai devreme decât mine. Eu eram în Germania, lucram acolo şi vorbeam foarte des la telefon. Eu voiam să mai fac sport, îmi place acest sport, iar cu timpul el m-a convins să vin după el în România şi uite că am reuşit să ne calificăm la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Am avut o perioadă de doi ani şi jumătate în Germania, unde am fost şofer de tir. Atunci nu am mai făcut niciun fel de antrenamente specifice pentru canoe, dar făceam pregătire fizică. Cam de trei ori pe săptămână, câte o oră şi jumătate de antrenament, ca să mă menţin în formă. Când am plecat în Germania, nici nu mă mai gândeam că voi face vreodată sport de performanţă.

Datorită lui Oleg, m-am întors în România. În aceşti doi ani şi jumătate, nu a încetat gândul că vreau să fac sport şi încă visam să merg la Jocurile Olimpice. În adâncul sufletului, aveam o părticică ascunsă… îmi doream să încerc încă o dată, a doua, a treia oară, să mă calific la Jocurile Olimpice. Presupun că m-am mai maturizat şi mă uit cu alţi ochi la ceea ce se întâmplă în lume şi în sport. Cred că asta s-a întâmplat, m-am maturizat”, ne-a povestit Sprincean.

ADVERTISEMENT

„Suntem ca fraţii, dar să ştii că îmi place mult aici, în România”

După ce au reprezentat Republica Moldova, Ilie Sprincean şi Oleg Nuţă au decis să reprezinte ţara noastră. Sprincean susţine că nu există termen de comparaţie între cele două ţări la caiac-kanoe, în Moldova neavând staff tehnic, doar un antrenor cu care plecau în cantonamente.

„Acum sunt 100% setat pe caiac-kanoe. De dimineaţa până seara sunt cu gândul cum să fac un rezultat mai important. Suntem ca fraţii, dar să ştii că îmi place mult aici, în România. Am fost primit foarte bine şi îmi place în România cum se ocupă de noi antrenorii, staff-ul tehnic. Dar ce vorbim, că noi în Moldova nici staff tehnic nu aveam. Am avut un antrenor cu care plecam în cantonamente şi nimic altceva. Se practică sportul la un nivel mai serios”, ne-a dezvăluit canoistul.

ADVERTISEMENT

„Când am luat startul, eram sigur că nu ratăm calificarea”

Visul lui Oleg Nuţă şi Ilie Sprincean s-a îndeplinit la Campionatele Mondiale din 2023 de la Duisburg. Chiar dacă biletele de Paris se dădeau doar în proba de C2–500 m, cei doi au tras şi în proba de 1.000 m. Iar asta a însemnat un efort colosal, în condiţiile în care pauza nu e atât de mare între probe, iar adversarii s-au axat doar pe proba de 500 m. Dar, Sprincean şi Nuţă au reuşit să ia medalia de bronz la 1.000 m şi biletele de Paris în proba de 500 m.

„Am mers la Campionatul Mondial pentru a ne califica la Jocurile Olimpice. Acest gând l-am avut, dar spre deosebire de alţi concurenţi care au tras doar 500 de metri, noi am tras şi 1.000 de metri. Am luat bronzul acolo. Am simţit o presiune mai mare şi mă gândeam să nu ne cheltuim prea mult pe distanţa de 1.000 de metri, pentru a ne putea califica la Jocurile Olimpice.

A fost o presiune. Am avut doar trei ore şi jumătate diferenţă între cursele de 1.000 de metri, unde am luat bronzul, şi cursa de 500 de metri pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Cumva, înainte să plec la start, mă simţeam că nu sunt 100%. Dar, când am luat startul, eram sigur că nu ratăm calificarea. Nici nu mă gândeam că mă întorc vreodată în sport. A reuşit Oleg să mă întoarcă”, ne-a povestit Sprincean marele lor succes.

Pregătire spartană pentru Jocurile Olimpice de la Paris: „Visez la medalia de aur!”

Pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Paris este spartană. În caiac-kanoe se lucrează intensiv 11 luni pe an. Chiar şi în luna considerată a fi „liberă”, canoiştii primesc un program de pregătire individualizat, iar în toate celelalte luni se pregătesc centralizat. Totul, cu un singur ţel: medalia de aur la Jocurile Olimpice:

„Lucrăm 11 luni pe an. Avem liber ceva mai mult doar la final de sezon, care înseamnă luna septembrie. Din 10 septembrie până în 10 octombrie ar fi pauza noastră. Oricum ne mişcăm, dar facem individual. Avem 11 luni de lucru intensiv. Gândurile pentru Paris sunt cele mai mari. Visez la medalia de aur, nu se discută asta. Este visul fiecărui sportiv de performanţă, dar o să vedem cum o să fie”.

Ilie Sprincean a făcut lupte înainte de caiac-kanoe: „Am avut o problemă de sănătate!”

Înainte de a face caiac-kanoe, Ilie Sprincean a practicat lupte libere. Dar, a fost nevoit să renunţe din cauza unei accidentări la cot şi s-a reorientat spre canoe când avea 14 ani: „Am început să practic caiac-kanoe datorită unui prieten. Eram colegi de şcoală. Eu făceam lupte libere.

Apoi am avut o problemă de sănătate, o traumă la un cot, iar antrenorii mi-au spus să nu continui cu luptele libere, dar că aş putea să merg şi să practic un alt sport. Acest prieten al meu, fiind la caiac-kanoe, m-am dus acolo datorită lui.

Eram foarte buni prieteni, ne înţelegeam foarte bine. Aşa am ajuns să fac canoe. Am schimbat în clasa a VIII-a, la vârsta de 14 ani, aproximativ”. A rămas în barca de canoe şi chiar dacă la un moment dat a renunţat de tot la sport, a reuşit să revină şi să obţină biletele de calificare la Jocurile Olimpice.

Program spartan: totul setat pe performanţă

Ilie Sprincean a povestit pentru FANATIK cum arată o zi obişnuită de antrenament. Iar programul este unul spartan, mai ales că 11 luni din 12 sunt de muncă: „Dimineaţa ne trezim la ora 6:50, avem o mică înviorare, pentru elasticitate. Apoi luăm micul dejun. La ora 9:30 avem primul antrenament, unul specific. Pe perioada de iarnă avem un bac, unde vâslim. Apoi avem alergare sau bicicletă, în funcţie de ce ne spune antrenorul.

Depinde de vremea de afară. La ora 12:30 luăm prânzul, avem o pauză de somn de o oră. La ora 15:30 este următorul antrenament, de obicei este de forţă, în sală. După aia, iar avem puţin bac de revenire după forţă, un mic streching, iar la ora 18:30 avem refacere: masaj, kineto…. Cam ăsta e programul”. Singura lună mai liberă este septembrie, în final de sezon, dar şi atunci sportivii primesc program de pregătire individualizat.

Cătălin Chirilă i-a primit cu braţele deschise

. Dublul campion mondial şi campion european i-a primit cu braţele deschise pe Oleg Nuţă şi Ilie Sprincean, în momentul în care s-au decis să reprezinte România şi au venit în cantonament:

„Noi am concurat cu el şi când evoluam pentru Republica Moldova. Suntem în aceeaşi generaţie. Nu aveam aşteptări de la el când am venit, dar m-a primit cu braţele deschise. Am vorbit şi am fost prieteni. Ne înţelegeam foarte bine, când a fost nevoie pe apă ne dădeam sfaturi. În stilul acesta de echipă”, a povestit Sprincean relaţia cu Chirilă.

34 este numărul de medalii obţinute de România la Jocurile Olimpice în probele de caiac-kanoe

24 de ani au trecut de la ultimele medalii olimpice obţinute la caiac-kanoe

29 de ani are Ilie Sprincean