Oleg Nuţă, moldoveanul care reprezintă România la Jocurile Olimpice! Drama prin care a trecut în 2016: “Nu se poate exprima în cuvinte!”. Exclusiv

Echipajul format din Oleg Nuţă şi Ilie Sprincean va reprezenta România la Paris în proba de canoe 2 – 500 de metri. Născuţi în Republica Moldova, Nuţă şi Sprincean şi-au setat ca obiectiv .

Oleg Nuţă, moldoveanul care reprezintă România la Jocurile Olimpice!

În episodul cinci ale , Oleg Nuţă a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre pasiunea sa pentru kaiac-canoe, visul de a participa la Jocurile Olimpice, dar şi decepţia din 2016 când a reuşit calificarea la Rio pentru a reprezenta Republica Moldova, dar a fost lăsat acasă:

ADVERTISEMENT

Oleg, cum ai început să practici kaiac-canoe?

– De la vârsta de 12 ani am început. Înainte am încercat alte sporturi, fotbal, volei şi altele. Dar am rămas la canoe. Mi-a plăcut foarte tare.

Kaiac-canoe nu este un sport atât de popular…

– M-a atras că este un sport de apă şi creezi o legătură cu natura. Aşa am avut mereu senzaţia. M-a fascinat din start. N-a fost nevoie de timp, nu mi-a fost impus de părinţi. Am simţit că vreau să fac asta.

ADVERTISEMENT

“M-au lăsat acasă înaintea competiţiei şi voiam să mă retrag din sport”

Cu Ilie (n.r. Ilie Sprincean) cum v-aţi întâlnit? El a declarat că l-ai convins să vină în România să facă acest sport…

– În cariera noastră, unul pe altul ne-am susţinut în momentele grele. În 2016 am fost calificat la Rio pentru Moldova. M-au lăsat acasă înaintea competiţiei şi voiam să mă retrag din sport.

ADVERTISEMENT

Adică tu te-ai calificat la Rio, dar ei nu te-au mai luat?

– Da, am rămas acasă. Şi am avut gânduri ca să mă las de sport. Dar m-a ajutat Ilie şi am continuat. Aşa cum şi eu l-am ajutat şi l-am convins să vină în România.

“Nu ştiu dacă se poate descrie în cuvinte”

A fost mare dezamăgirea să fii lăsat acasă după ce ai muncit să ajungi la Jocurile Olimpice?

– Nu ştiu dacă se poate descrie în cuvinte. Ai un vis măreţ, ştii că ai muncit o mare parte din viaţă pentru acest vis şi apoi să vină cineva şi să îţi ia pur şi simplu, cu mâna, acest vis. Nu doresc nimănui asta.

ADVERTISEMENT

Ai reuşit să treci mai departe. Cum ai ajuns să concurezi pentru România?

– După 2016 am avut o perioadă mai grea, dar nu am renunţat la visul olimpic. În România am venit după ce mi-am redobândit ceţăţenia. M-am decis să reprezint această ţară. Nu am reprezentat Moldova pentru doi ani, am făcut pauză, aşa este regulamentul. Şi am venit în România să îmi continui visul olimpic.

“A fost o perioadă mai grea în care mă antrenam pe banii mei”

Până la urmă l-ai obţinut. Dar ce înseamnă munca pe care ai depus-o ca să ajungi să îţi îndeplineşti visul?

– A fost o perioadă mai grea în care mă antrenam pe banii mei. Adică nu mergeam în pregătiri. Eram acasă, mergeam singur, mă antrenam singur. Dar o făceam din plăcere. Este sportul meu, îmi place să îl fac şi nu am regretat nimic.

Cum au fost calificările la Jocurile Olimpice?

– A fost un concurs foarte greu pentru că noi acolo (n.r. la Mondiale) am tras şi proba de 1000 de metri, unde am obţinut medalia de bronz. Toţi concurenţii noştri de la 500 de metri au tras doar 500. A fost un pic cam greu până la marea finală, unde se dădeau locurile olimpice. Am tras şase curse. Eram cam storşi după atâtea curse. Din punct de vedere fizic era foarte greu, dar mental ne-am propus să ajungem la Jocurile Olimpice.

Cea mai grea cursă a fost finala de 500 de metri?

– Cea mai grea cursă a fost semifinala, iar din nouă bărci trebuia să vin în primii trei. Acolo, ori vii pe podium, ori nu mai ai şanse. Am reuşit să câştigăm seria şi ne-a dat încredere în noi.

“Ne gândim la o medalie, chiar la aur”

Cum a fost momentul în care v-aţi calificat la Jocurile Olimpice?

– Din 2016 până acum, m-am mai maturizat. Au apărut şi alte obiective. Ne gândim la o medalie, chiar la aur. Calificarea la Jocurile Olimpice este foarte bună, ne bucurăm, dar mergem înainte şi tragem tare să luăm o medalie la Jocurile Olimpice.

Cât de dificilă este pregătirea până la Jocurile Olimpice în aceste luni?

– Este foarte dificilă pentru că, cel puţin acum iarna, nu avem posibilitatea de a ieşi pe apă. Facem o pregătire într-un bac, ca să simulăm condiţiile cât mai bine. Includem diferite sporturi în pregătire.

Te gândeşti la competiţia de la Paris?

– Nu simt o presiune pe mine pe partea asta, că va fi multă lume, că e o competiţie importantă. Va fi ca orice concurs din punctul meu de vedere.

“Ne-am mai văzut unii pe alţii, vorbim aceeaşi limbă. Nu a fost vreo barieră”

După Jocurile Olimpice îţi continui cariera?

– În general, mi-ar plăcea să am o carieră sportivă cât mai lungă. Nu poţi să stai până la adânci bătrâneţi. Mai există un factor. Fiind în barca de doi, trebuie să luăm această decizie împreună. O să vedem, dar mi-aş dori să continuăm.

Cum ai fost primit în România?

– Am fost foarte bine primit de colegi. Noi ne cunoşteam de la concursuri. Ne-am mai văzut unii pe alţii, vorbim aceeaşi limbă. Nu a fost vreo barieră. Dar diferenţa de pregătire în România faţă de Republica Moldova… avem toate condiţiile de pregătire pentru a obţine un rezultat şi totul este pus de la A la Z pe puncte. Ştii ce faci, în ce moment te afli.

Pentru tine ce înseamnă Ivan Patzaichin?

– Din păcate nu am avut onoarea să îl cunosc pe domnul Ivan. Din cele citite şi cele auzite, este o mare legendă a sportului. Sunt sigur că ar fi avut multe lucruri să ne înveţe. Noi avem onoarea să avem antrenori de legendă. Domnul Florin Popescu, un zeu al canoii. Are multe simţuri, pe lângă calităţile lui de antrenor.

În final, aş vrea să te întreb ce ar însemna o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris?

– O medalie este un vis împlinit.

2000 este anul în care România a obţinut ultimul aur olimpic la Jocurile Olimpice (Florin Popescu, Mitica Pricop la C2 1000 de metri)

2 echipaje a calificat România la Jocurile Olimpice de la Paris