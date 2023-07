Încă un jucător român refuză naţionala: ”Mă simt 100% italian, alegerea mea e clară”

Mijlocașul central în vârstă de 24 de ani a reușit la finalul sezonului precedent să promoveze cu Frosinone în Serie A și apoi a prins transferul carierei semnând cu Sassuolo care a plătit 6 milioane de euro pentru aducerea sa.

Daniel Boloca, jucătorul care a refuzat naționala României

În ciuda faptului că s-a născut la Chieri, Daniel Boloca a acceptat să vină la naționala României și chiar din toamna trecută. Apoi, jucătorul a refuzat să mai răspundă convocărilor lui Edi Iordănescu.

Într-un interviu acordat pentru Sassuolo Channel, mijlocașul central a mărturisit că singura sa opțiune în momentul de față este reprezentativa Italiei și a dezvăluit ce probleme a întâmpinat între ”tricolori”.

”Prima mea experiență a fost la cea română, pentru că părinții mei sunt români. Am făcut-o mai mult pentru ei. Am avut însă probleme de comunicare, pentru că nu vorbesc și nu înțeleg limba română, de aceea am avut dificultăți de integrare.

Când am primit convocarea la naționala Italiei pentru acel stagiu de pregătire, pentru mine s-a împlinit într-adevăr visul, ceea ce doream în realitate. Mă simt 100% italian, m-am născut și am crescut la Chieri (n.r. – oraș lângă Torino), iar alegerea mea este clară, să joc pentru Italia”, a declarat Boloca.

FRF, probleme cu Coubiș și Cîrjan

Edi Iordănescu a avut o după ce Daniel Boloca a decis să aleagă formația Italiei în detrimentul naționalei României, deși fusese inclus în planurile ”tricolorilor”. Selecționerul i-a taxat pe părinții fotbalistului, despre care spune că nu și-au asumat decizia fiului lor.

Căpitanul formației de tineret a clubului AC Milan, Andrei Coubiș, , refuzând convocarea la echipa națională de tineret și preferând să-și încerce norocul la reprezentativa Italiei.

Recent transferat de Rapid, mijlocașul Cătălin Cîrjan , motivând faptul că era pregătit să meargă la formația U21 însă Emil Săndoi nu l-a oprit în lot.

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Oficialul a ținut să remarce o diferență importantă legată de aceste situații. Cîrjan este născut în România, în vreme ce Coubiș și Boloca au crescut ca fotbaliști chiar în Italia.