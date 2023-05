Încoronarea lui Charles al III-lea. Cum arată programul complet și cât îi costă ceremoniile pe contribuabilii britanici

Încoronarea lui Charles III. Fiul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a a devenit monarh al Marii Britanii exact în momentul în care mama sa a murit în septembrie. Dar acum, noul rege este pe cale să aibă parte de momentul său de glorie, în timp ce Marea Britanie se pregătește pentru prima încoronare din ultimii 70 de ani.

Încoronarea lui Charles III – Operațiunea Golden Orb

Momentul istoric îl va vedea pe în cadrul unei ceremonii alături de Camilla, despre care se spune că ar putea renunța la titlul de Regină consort și ar putea fi cunoscută ca Regina Camilla după încoronare. În cadrul evenimentului simbolic, coroanele vor fi așezate pe capetele Regelui Charles și ale Camillei, în cadrul unei slujbe oficiate de Justin Welby, arhiepiscopul de Canterbury.

Încoronarea – cunoscută sub numele de cod Operațiunea Golden Orb – se anunță a fi un spectacol fastuos de tradiții britanice excentrice cu unele accente mai moderne. Britanicii sunt invitați să sărbătorească pe parcursul unui weekend de trei zile, în care pub-urile și barurile vor avea voie să rămână deschise două ore suplimentare în ziua dinaintea și în ziua încoronării, scrie publicația .

Când este Ziua Încoronării?

Încoronarea este programată să aibă loc sâmbătă, 6 mai, la Westminster Abbey din Londra. Ziua următoare va fi marcată de prânzuri și petreceri de stradă în toată țara și de un concert la Castelul Windsor, seara. Luni, 8 mai, va fi sărbătoare legală în Regatul Unit.

Cum pot urmări Ziua Încoronării?

Ceremonia va fi televizată pentru publicul britanic și internațional. Regina Elisabeta a făcut istorie atunci când a acceptat să aibă loc prima încoronare televizată din istorie, care a fost vizionată de aproximativ 27 de milioane de persoane numai în Marea Britanie, în ceea ce a fost unul dintre primele evenimente majore din lume care au fost transmise.

De atunci, angajamentele regale au fost din ce în ce mai mult documentate de mass-media. Anul trecut, Consiliul de Urcare la Tron (Accession Council) a fost televizat pentru prima dată pentru a-l prezenta pe Charles, noul suveran, succedând la tron.

Pornind de la acest lucru, încoronarea va fi probabil prezentă într-o serie de transmisiuni în direct de la televiziunile de știri internaționale. Telespectatorii se pot aștepta ca BBC și BBC America să ofere o acoperire televizată completă a evenimentului, în timp ce Sky News va transmite în direct prin intermediul canalului lor YouTube. Se așteaptă ca o serie de alte posturi de știri internaționale să ofere bloguri în direct și o acoperire în direct a știrilor.

Încoronare Charles III. Cine este așteptat să participe?

În timp ce 2.000 de demnitari sunt invitați să participe la încoronarea Regelui Charles, acest număr reprezintă doar un sfert din invitații care au participat la încoronarea Reginei Elisabeta. Dar, se pare că Charles a dorit ca încoronarea sa să fie o afacere mai restrânsă, cu o listă de invitați mai mică.

Printre cei așteptați se numără membri ai familiei regale, precum cei trei frați ai lui Charles, prințesa Anne, prințul Andrew și prințul Edward, precum și fiul său, prințul William, și nora Catherine, prințesă de Wales. Prințul George va avea un rol proeminent la încoronare, în calitate de Page of Honor, ajutându-l pe Regele Charles alături de Lordul Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay și Ralph Tollemache.

La rândul său, Camilla va fi ajutată de alți Paji: Gus și Louis Lopes, Freddy Parker Bowles și Arthur Elliot. Prințul Harry și Meghan Markle au fost invitați prin e-mail, însă doar Harry va participa. Meghan va rămâne în California cu copiii lor, potrivit Palatului Buckingham.

Pe de altă parte, printre participanți se vor afla probabil reprezentanți ai Camerelor Parlamentului și ai Bisericii din Regatul Unit, precum și politicieni proeminenți din Commonwealth și din întreaga lume. Printre aceștia se pare că se numără premierul britanic Rishi Sunak, prințul Albert și prințesa Charlene de Monaco, precum și prințul moștenitor Akishino și prințesa moștenitoare Kiko din Japonia.

Alți membri ai familiei regale care vor participa la încoronarea unui monarh britanic pentru prima dată în istorie sunt Prințul moștenitor Frederik și Prințesa Moștenitoare Mary ai Danemarcei și Regele Carl al XVI-lea Gustav și Prințesa Moștenitoare Victoria ai Suediei. Se pare că Charles a adresat invitații și conducătorilor statelor arabe.

, care este irlandezo-american și care are de mult timp o reținere personală față de monarhia britanică, nu va participa. În schimb, președintele i-a spus lui Charles că Prima Doamnă, Jill Biden, va participa la încoronare în numele său, potrivit Casei Albe. Alți lideri mondiali, precum premierul canadian Justin Trudeau, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz, vor fi probabil prezenți la celebrare.

Charles a devenit rege anul trecut. De ce este încoronarea sa în 2023?

Deși Charles este deja monarh al Marii Britanii, trebuie să treacă o perioadă de timp adecvată înainte ca încoronarea sa oficială să poată avea loc. Regina Elisabeta, de exemplu, a fost încoronată la 2 iunie 1953, la 15 luni după ce tatăl ei, regele George al VI-lea, a murit la 6 februarie 1952.

Acest lucru se întâmplă de obicei pentru ca un monarh să aibă suficient timp pentru a plânge pierderea predecesorului său, precum și timp pentru a planifica evenimentul de mare anvergură.

Va purta Charles III aceeași coroană ca și Regina Elisabeta?

Regele Charles al III-lea va fi încoronat cu Coroana Sfântului Eduard, o piesă din aur masiv din secolul al XVII-lea, care a făcut parte integrantă din încoronările britanice timp de peste 350 de ani. A fost realizată pentru Charles al II-lea de către orfevrul regal, Robert Vyner, în 1661, pentru a înlocui o coroană care a fost topită în 1649.

Designul distinctiv constă într-o ramă din aur masiv încrustată cu rubine, ametiste, safire, granate, topaze și turmaline. Coroana are un capac de catifea purpurie cu o bandă de blană de hermină. Coroana – care a fost purtată și de regina Elisabeta în timpul ceremoniei de încoronare din 1953 – este cunoscută pentru greutatea sa remarcabilă. Prin urmare, aceasta este folosită doar în momentul exact al încoronării.

În lunile care au precedat ziua cea mare a lui Charles, coroana a fost scoasă din Turnul Londrei, și a fost supusă unor modificări. De la moartea reginei Elisabeta, au existat multe tensiuni în jurul bijuteriilor coroanei, fiind reînnoite apelurile pentru ca unele dintre ele să fie returnate fostelor colonii britanice din care provin.

După încoronare, Charles va purta, de asemenea, coroana imperială de stat, creată pentru încoronarea regelui George al VI-lea în 1937.

Cum arată programul complet al încoronării lui Charles al III-lea?

Încoronarea va fi celebrată în Marea Britanie prin diverse evenimente pe parcursul a trei zile. Ceremonia de încoronare propriu-zisă va avea loc sâmbătă, 6 mai, la ora locală 11.00, și va dura puțin peste o oră. Iată, pe larg, tot ce știm până acum despre programul încoronării.

Sâmbătă, 6 mai

11 a.m.: Ceremonia de încoronare a regelui și a reginei consort

Charles se va deplasa împreună cu regina Camilla de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey – de 900 de ani, monarhii au fost încoronați la monumentul londonez. Traseul pe care îl vor parcurge se numește “Procesiunea regelui”.

Cuplul regal va călători în Diamond Jubilee State Coach, o trăsură cu modificări surprinzător de actuale, cum ar fi aer condiționat și geamuri electrice. Ceremonia de încoronare urmează să înceapă la ora locală 11.00 și va dura puțin peste o oră, față de cele trei ore cât a durat evenimentul reginei Elisabeta.

În interiorul Abației, Charles va fi așezat în Scaunul Încoronării sau Scaunul lui Edward și va ține în mână sceptrul suveranului – o baghetă de aur cu ametist, diamante, rubine, spineli și smaralde – care reprezintă controlul asupra națiunii. De asemenea, el va avea globul suveranului, un glob de aur cu o cruce în vârf.

Charles va fi întrebat în timpul ceremoniei dacă va guverna Marea Britanie și alte națiuni din Commonwealth cu lege și dreptate și dacă va menține creștinismul în națiune. Dar monarhul ia, de asemenea, măsuri pentru a acționa ca un apărător al tuturor credințelor și pentru a include alte grupuri religioase în marele eveniment, pentru a reflecta o Mare Britanie contemporană mai diversă.

În timpul ceremoniei, Charles va fi uns cu mir care a fost făcut la Ierusalim în luna martie, folosind măsline recoltate din două crânguri de pe Muntele Măslinilor, de la Mănăstirea Maria Magdalena și Mănăstirea Înălțării.

El va fi apoi binecuvântat și sfințit de Arhiepiscop înainte de a i se pune pe cap Coroana Sfântului Edward – o bijuterie de aur masiv împodobită cu peste 400 de pietre prețioase, inclusiv rubine și safire. Camilla va fi încoronată cu Coroana Reginei Maria, care a fost încrustată cu diamantele Cullinan III, IV și V din colecția personală de bijuterii a Reginei Elisabeta a II-a. Coroana Sfântului Edward va fi înlocuită ulterior cu Coroana Imperială de Stat înainte de finalul ceremoniei.

După ce va fi încoronat, Charles a cerut ca în timpul slujbei să se asculte muzică ortodoxă greacă, interpretată de ansamblul Byzantine Chant Ensemble, în semn de recunoaștere a răposatului său tată, Prințul Philip, care s-a născut în Grecia, în Casa germană de Glücksburg, și a fost prinț atât al Greciei, cât și al Danemarcei. Ulterior, titanul teatrului muzical Andrew Lloyd Webber a fost însărcinat să compună imnul încoronării, una dintre cele 12 piese pe care regele le-a ales personal.

Ora 14.00: Începe procesiunea regelui

După ceremonie, Charles și Camilla vor părăsi Westminster Abbey în Gold State Coach și vor străbate The Coronation Procession, un drum de 2 kilometri înapoi la Palatul Buckingham. Este probabil ca membrii publicului să se alinieze pe străzile de pe traseul procesiunii pentru a-l zări pe noul monarh încoronat. Se așteaptă ca membrii familiei regale să apară apoi la balconul palatului și să le facă cu mâna spectatorilor.

Duminică, 7 mai

Marele prânz al încoronării

În ziua de după încoronare, comunitățile au fost încurajate să organizeze prânzuri de încoronare și petreceri de stradă cu vecinii lor. Inițiativa Big Lunch a fost organizată de Eden Project, o cauză pe care Camilla o patronează din 2013. Proiectul își propune să aducă oamenii împreună pentru a reduce singurătatea și a promova spiritul comunitar.

Regele și regina au “ales personal” o quiche de inspirație franceză – cu spanac, fasole, brânză și tarhon – ca fel de mâncare pentru a marca Încoronarea lor. Guvernul britanic a anunțat că prim-ministrul Rishi Sunak va organiza propriul său prânz stradal pentru a găzdui voluntari comunitari din întreaga țară.

Concert de încoronare la Castelul Windsor

Seara de duminică va fi marcată cu un concert de încoronare pe peluza de est a Castelului Windsor. Va fi pentru prima dată când un concert va avea loc pe domeniul castelului. Palatul Buckingham a confirmat că printre capetele de afiș se vor număra Take That, Lionel Richie, cântărețul italian de operă Andrea Bocelli și Katy Perry – care este ambasador al British Asian Trust, o organizație caritabilă condusă de Charles.

În plus, va cânta și Corul oficial al Încoronării – format din grupuri corale britanice de amatori. În timpul concertului, principalele repere din Marea Britanie vor fi iluminate cu proiecții, lasere și dronă, țara fiind luminată pentru a-l sărbători pe Regele Charles.

Aproximativ 10.000 de bilete au fost alocate publicului britanic prin intermediul unui scrutin geografic, iar alte 57 de locații vor transmite concertul pe ecrane mari pentru ca localnicii să se bucure împreună – printre aceste locații se numără Cardiff Castle, Belfast City Hall și Picadilly Gardens din Manchester, precum și Hyde Park, Green Park și St James’s Park din Londra.

Luni, 8 mai

The Big Help Out

În timp ce mulți britanici se vor putea bucura de o sărbătoare legală bonus unică în prima zi de luni după încoronare, grupurile de caritate alese vor lua parte la o inițiativă comunitară cunoscută sub numele de The Big Help Out. Printre parteneri se vor număra Cercetașii, Serviciul Regal de Voluntariat și grupuri religioase din toată Marea Britanie. Ca un omagiu adus regelui, inițiativa va încuraja oamenii să își sprijine comunitatea locală și să facă voluntariat.

Cât îi va costa încoronarea lui Charles III pe contribuabilii britanici?

Marea Britanie încă se resimte din cauza unei crize a costului vieții, deși acest lucru nu este evident din prețul încoronării lui Charles. Țara cheltuie bani grei pentru o petrecere demnă de un rege. Se estimează că weekendul prelungit îi va costa pe contribuabilii britanici cel puțin 100 de milioane de lire sterline.

Încoronarea reginei Elisabeta a costat 1,57 milioane de lire sterline, adică 56 de milioane de lire sterline în lire britanice de astăzi. Încoronarea lui Charles, care se dorea a fi o afacere mai modestă în comparație cu cea a regretatei regine, vine cu un preț mai mare în parte din cauza costurilor mai mari de securitate contemporane.