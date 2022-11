Infern pe Național Arena: FCSB – Rapid, întrerupt din cauza scandărilor rasiste din Peluza Nord. Sebastian Colțescu, ultimatum pentru gazde. Foto

Galeriile de la FCSB și de la Rapid nu s-au comportat tocmai civilizat În debutul meciului, Peluza Nord a aprins torțe și a avut scandări rasiste, în timp ce giuleștenii au stricat momentul de reculegere.

Atmsoferă nebună la FCSB – Rapid. Torțe, scandări rasiste și moment de reculegere stricat

Aproximativ 30 de mii de spectatori au luat cu asalt Național Arena pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid din etapa a doua a sezonului regulat din SuperLiga. În startul , Peluza Nord a fost prima care a ieșit la rampă. Galeria condusă de Gheorghe Mustață a aprins torțe, pe care le-a aruncat în teren, și a avut scandări rasiste la adresa adversarilor din Giulești.

Înaintea derby-ului, rapidiștii au amenințat că vor ieși de pe teren dacă roș-albaștrii vor avea un comportament rasist. Nu s-a întâmplat însă acest lucru și echipa lui Adrian Mutu a rămas pe gazon pentru a înfrunta vicecampiona României.

Nici fanii Rapidului nu au fost însă „sfinți”. Alb-vișiniii au stricat momentul de reculegere ținut în memoria lui Sabin Nicolae, fost operator la Digi Sport. Cei 2400 de suporteri din sectorul oaspeților au început să huiduie.

În minutul 30, Sebastian Colțescu a fost nevoit să întrerupă meciul aproximativ cinci minute, la scorul de 2-0 pentru FCSB, când Alex Ioniță se pregătea să execute un corner. „Centralul” i-a chemat pe căpitanii Olaru și Săpunaru, iar la stația de amplificare a stadionului, crainicul a transmis că derby-ul riscă să fie oprit definitiv, dacă ultrașii din Peluza Nord mai scandează împotriva persoanelor de etnie rromă.

Ce coregrafii au avut cele două galerii

Pe lângă spectacolul pirotehnic, ultrașii din Peluza Nord au afișat și un banner. „Feed our power with your hate” (n.r. – „Alimentați-ne puterea cu ura voastră”), a fost mesajul transmis de galeria celor de la FCSB. Nu a fost singurul banner al gazdelor. Roș-albaștrii l-au ironizat pe Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul ultrașilor alb-vișinii: „Bocciu și Kanye West, cânta ‘Niggas’ în Giulești”.

În schimb, fanii Rapidului nu au putut face spectacol în sectorul care le era rezervat. Motivul? Alb-vișiniii au fost controlați „la sânge” înainte de a pătrunde pe Național Arena și, spre deosebire de gazde, nu au avut arsenal la îndemână.

„Ultrași de senzație, 90% încă luați alocație”, a fost unul dintre puținele mesaje pe care au reușit să le transmită alb-vișiniii.

Oaspeții au fost legitimați de jandarmi înainte să intre pe stadion. S-a creat o zonă specială în care au fost fotografiați și filmați cu buletinul lângă față. O parte dintre giuleșteni au refuzat inițial să intre pe Național Arena. Totuși, după mai multe negocieri, aceștia au acceptat și au mers în peluză.

„Nu trebuie să arătăm abuzurile? Ce, suntem criminali, asasini? Uitați la ce sunt supuși suporterii din România. Dacă se vor mai întâmpla asemenea abuzuri, galeria Rapidului va lua pauză. Să cânte domnii jandarmi, să susțină dumnealor echipele. Suntem abuzați, puși să trecem prin atâtea filtre. Eu mă simt abuzat când pe mine pun mâna 70 de inși.

Cu ce am venit, cu tancuri, cu armament? Vi se pare normal să fie oamenii ținuți așa? Forțele de ordine se cam joacă cu răbdarea suporterilor. Suntem provocați! Ferească Dumnezeu, sper ca oamenii să nu răspundă cu violență. Sunt sictirit! Îi dezbracă în cort, cu buletinele lângă ei. Nici nu îmi mai pasă, îmi vine să scot toți oamenii și să mergem acasă”, s-a revoltat Liviu Ungurean, înainte de FCSB – Rapid.