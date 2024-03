Insula Iubirii 2024 e gata! Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Plec acasă”

Radu Vâlcan a făcut anunțul momentului despre Insula Iubirii 2024, emisiunea pe care mulți români o așteaptă. Dezvăluirea făcută de prezentator direct din Thailanda este surprinzătoare.

Ce se întâmplă cu Insula Iubirii 2024

Radu Vâlcan este în culmea fericirii în aceste momente și a făcut un anunț mult așteptat despre . Cu entuziasm, i-a anunțat pe fanii emisiunii că filmările s-au încheiat cu succes.

În prezent încă în Thailanda, acolo unde i s-a alăturat și soția, Adela Popescu, prezentatorul show-ului fierbinte a mărturisit că urmează să plece acasă, acolo unde îi așteaptă

Sezonul cu numărul opt este așteptat cu nerăbdare de oamenii de acasă, care vor să știe cine vor fi ispitele din acest an, dar și ce cupluri aleg să-și supună relația unui test dificil, ce poate schimba totul.

„Gata cu LIFT. Adică am terminat filmările. Adică plec acasă. Adică copii. Adică mulțumesc colegilor. Adică frumos”, este mesajul transmis de Radu Vâlcan despre Insula Iubirii 2024, pe contul său de Instagram.

Emisiunea schimbă vieți

Cuplurile care au ales să se înscrie în acest sezon trebuie să fie conștiente că emisiunea schimbă vieți. Încă din edițiile trecute, se știe că emoțiile trăite de concurenți sunt puternice.

Uneori ies la iveală secrete dureroase, alteori chiar și căsniciile se destramă. Unii au apoi puterea să treacă peste, cum este cazul lui Răzavn și al Emei, care deși s-au despărțit la ceremonia focului, și-au mai dat o șansă și au făcut un copil.

Altă dată, cum s-a întâmplat cu Sebastian Dascălu și Cristina, nu mai este cale de întoarcere. : „Producția a căutat-o pe Cristina, au întrebat-o dacă vrea să participe. Eu o priveam înainte ca pe o măscăreală ieftină și ziceam că nu am ce să caut acolo. Știam că era scandal, circ… Acasă Tv, varianta Antena1… În mintea mea.

Chiar nu știu ce mai face Cristina. De ceva timp am încheiat legăturile cu ea. Noi am plecat de la Insula Iubirii separați. Mai mult decât separați. Dar eu am crezut și când am ajuns acasă că pot să păstrez o relație. (…) Dar nu am știut ce urmează să se vadă la TV”, a declarat Sebastian pentru FANATIK, recent.