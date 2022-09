Intervenție la nivel înalt pentru ca Mbappe să rămână la PSG! Cine a jucat un rol important în alegerea francezului

În dimineața zilei în care Paris Saint-Germain urma să debuteze în noul sezon al Champions League împotriva lui Juventus Torino, cotidianul New York Times a publicat un interviu cu , în care starul francez a dezvăluit motivele pentru care nu a plecat în vară la Real Madrid.

Președintele i-a spus că e foarte important pentru țară

În timpul întâlnirii cu jurnaliștii americani de la începutul lunii iulie, când se afla în timpul unui sejur în New York, atacantului de 23 de ani a mărturisit că președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o influență majoră în alegerea lui de a rămâne la PSG.

“A vrut să rămân”, a povestit Mbappe care a fost mesajul transmis de șeful de la Palatul Elysee în timpul întrevederii lor.

“Mi-a spus: nu vreau să pleci acum, ești foarte important pentru țară. Toată lumea va fi mulțumită dacă rămâi, toată lumea te iubește aici și ai destul timp să pleci”, a continuat campionul mondial din 2018 cu naționala “cocoșilor galici”, sub comanda lui .

A luat 125 de milioane de dolari la semnătură

“Bineînțeles că atunci când președintele îți spune așa ceva contează, dar a fost alegerea mea. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi vorbi despre viitor, despre viitorul carierei mele cu președintele”, a declarat Kylian Mbappe, care a insistat că nici latura financiară nu l-a influențat în decizia de a continua la PSG.

Tot cei de la New York Times au dezvăluit că gruparea de pe Parc des Princes i-a oferit 250 de milioane de dolari pentru cei trei ani de contract până în 2025 și un bonus de 125 de milioane de dolari la semnătură.

“Oriunde voi merge, voi avea bani. Sunt genul ăsta de jucător, oriunde merg”, a mai spus Mbappe, care nu a exclus posibilitatea de a juca, la un moment dat, la Real Madrid.

Mbappe: “Am o istorie cu Real Madrid”

“Nu știi niciodată ce se va întâmpla. Am jucat o săptămână la Madrid când aveam 14 ani. Am ajuns acolo și a fost incredibil. Nu am jucat cu adevărat acolo, dar am sentimentul că am o istorie cu acel club. Nu ai fost niciodată acolo, practic, dar ai impresia că este casa ta”, a afirmat Kylian Mbappe, care este cel mai bun marcator din Ligue 1, cu șapte reușite în primele șase etape.

În următoarea rundă din campionat, echipa lui o va înfrunta pe Brest într-un meci care se va desfășura pe Parc des Princes, sâmbătă de la ora 18.