Lumea tenisului este în stare de şoc după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Rexodustat. şi urmează să îşi susţină cazul în instanţă.

Ion Ţiriac a reacţionat în scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep: “Are o problemă mare!”

Ion Ţiriac a fost timp de mai mulţi ani unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai Simonei Halep, ajutând-o în mai multe rânduri pe jucătoarea care a urcat până pe locul 1 WTA. În ultima perioadă, relaţiile dintre Ţiriac şi Halep s-au răcit.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri şi-a declarat susţinerea pentru Simona Halep după izbucnirea scandalului de dopaj: „Cred că Simona are o problemă mare. S-ar putea să fie o problemă care să îi schimbe viitorul.

Cred că trebuie să fim alături de un om care trebuie să-şi dovedească nevinovăţia”, a fost declarația scurtă oferită de Ion Țiriac, conform .

ADVERTISEMENT

Relaţii reci între Ţiriac şi Halep: “Eu nu am vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de 2-3 luni de zile”

Relaţile reci dintre Ion Ţiriac şi Simona Halep au fost recunoscute public de omul de afaceri în urmă cu o lună, când a fost chestionat în legătură cu divorţul dintre Halep şi Toni Iuruc:

„Eu nu am vorbit cu Simona (n.r. Halep) nici la telefon, nici personal de 2-3 luni de zile. Am fost prin Africa, elefanți, animale, crocodilul era să mă mănânce, cobra, am mâncat-o eu după aia.

ADVERTISEMENT

Nu am cum să vă dau răspunsul la o treabă pentru care nu sunt calificat”, a spus Ţiriac la o conferinţă de presă organizată în luna septembrie.

Halep, protejata lui Ţiriac în cele mai bune momente din carieră

Simona Halep a fost “protejata” lui Ion Ţiriac timp de mai mulţi ani, interval în care sportiva din România a câştigat turneele de Grand Slam de la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019).

ADVERTISEMENT

, lupta pentru dreptate. Sportiva a anunţat că va face toate eforturile să demonstreze că nu s-a dopat cu bună ştiinţă.