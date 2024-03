Ion Țiriac, surprins de reducerea suspendării Simonei Halep: ”Mortul e mort. Nu mă așteptam să fie atât de corecți”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne primite de fostul lider mondial, de la 4 ani la 9 luni. Sportiva a reușit să dovedească că nu s-a dopat intenționat cu roxadustat.

Decizia reducerii suspendării Simonei Halep, salutată de Ion Țiriac

Vorbind în premieră despre reducerea suspendării în cazul de dopaj al Simonei Halep, Ion Țiriac a explicat că nu a crezut într-un asemenea verdict pentru că a fost o situație similară cu cea a gimnastei Andreea Răducan la Jocurile Olimpice de la Sydney.

”Domne, eu nu mă așteptam la asta! Dintr-o singură rațiune: Sydney. Acolo am demonstrat cu acte în regulă că situația Andreei Răducan a fost o făcătură. Proba ei, exact ca proba de sânge a lui Halep, a fost manipulată într-un fel sau altul, sau greșită. Așa că nu aveam prea multă încredere.

Să fiu sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am greșit și nu am avut încredere! Nu mă așteptam să fie atât de corecți, de drastici acolo. Halep nu a fost dopată, drogată. S-a întâmplat dintr-un produs oarecum manipulat. Au spus că neglijența e vina ei. Mă îndoiesc că e vina ei. Imaginați-vă altă treabă.

Joacă Halep. După două-trei ore este 6-6 în setul 3, sunt în tie-break. În tie-break, 3-3. Terenul se schimbă după 6 puncte, jucătoarea merge să-și ia sticla să bea apă. Zice: ‘Hop, stop! Vă rog să chemați laboratorul, să vină cineva să controleze dacă sticla asta este pură, curată, cu apă sau cu compot’”, a declarat Țiriac, la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de la .

Ce greșeală a comis Halep

Fostul tenismen a admis că Simona Halep are o singură vină în toată această poveste. Țiriac este de părere că dubla campioană de Grand Slam nu ar fi trebuit să-și apere cu atâta înverșunare echipa care i-a administrat acel supliment în urma căruia s-a ajuns să fie depistată pozitiv.

”Domnișoara Halep, dumneata nu aveai multe de spus aici în prima zi. ‘Vă rog frumos să vedeți, echipă pe care o plătesc, de unde și ce ingrediente vin. Am fost negativă 29 și ceva de ani, am fost și acum 3 zile. Îmi spun că sunt pozitivă astăzi. Întrebați-i pe ei!’ Asta a fost singura greșeală pe care a făcut-o Halep: ‘De echipa mea nu se atinge nimeni’.

Era o treabă simplă, te duceai cu toți avocații la echipă. Echipa a recunoscut după 6-8 luni, prea târziu. Mortul e mort. Au scăldat-o, au dres-o. Echipa demonstra în acel moment că acel produs a fost încurcat”, a explicat el.

Cine sunt vinovații în cazul Simonei Halep

”Pe de altă parte, Halep a fost pozitivă. Legea am făcut-o eu, în ’99, când m-a trimis Samaranch (n.r. – fostul președinte de la Comitetul Internațional Olimpic) cu alți 5, șeful Coca-Cola, AMG, Philips, toți partenerii mari ai CIO, să facem o organizație și să scăpăm de problema dopingului. Am fost foarte direct, am spus: ‘Nu, nu! Pozitiv e pozitiv’.

Chit că 5 te țin de gât și al șaselea îți bagă ceva, ești pozitiv! Singurul lucru este ca apoi să explici cum ai ajuns pozitiv. Dacă nu știi, gândește-te și spune cum și-ar putea da seama alții cum ai ajuns pozitiv.

Dar 99% dintre cei pozitivi știu bine de ce sunt. Atunci legea trebuia să fie mult mai drastică pentru pozitivii reali. WADA își face treaba ca lumea. Singura treabă este ce faci cu cei care nu își fac treaba ca lumea?

Acum, vinovații, că aici ajungem. Cine sunt vinovații? Halep nu e! Mai mult decât atât, lumea spune că a fost pozitivă, dar din neglijență. Păi, Halep nu a putut să fie neglijentă în acel moment. Cineva i-a dat asta (n.r. – suplimentul). Cine i-a dat asta? Echipa care răspunde de ea!”, a încheiat Ion Țiriac.

Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, care și-a asumat în fața comisiei TAS responsabilitatea pentru testul pozitiv de dopaj al româncei, a comentat reducerea suspendării printr-un postat pe rețelele de socializare.