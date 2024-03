„Asta e pușcărie!” Dumitru Dragomir, vehement după propunerea lui Ionuț Lupescu la Primăria Capitalei

Dumitru Dragomir nu crede în varianta ”Kaiserul” ar urma să fie ”măsurat” de PSD-PNL, la fel ca și probabil alți cinci candidați indepenteți, totul ca cele două mari partide ale României să găsească varianta câștigătoare.

Dumitru Dragomir nici nu vrea să audă de candidatura lui Ionuț Lupescu la Primăria Capitalei

Desigur, Mitică Dragomir nu putea să stea departe de această informație, pe care a comentat-o în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ și pe care o exclude în totalitate. Pe scurt, Oracolul de la Bălcești crede că o posibilă candidatură a lui Ionuț Lupescu la Primăria Capitalei este o simplă glumă, pentru că acesta nu ar avea experiența necesară pentru așa post.

ADVERTISEMENT

„Îl cunosc foarte bine, cred că asta-i o glumă. Politica este ciudată. Pentru ministru la sport da, dar Primăria Capitalei? Aici trebuie să fii un gospodar, nu cred. Pe Lupescu eu îl susțin dacă intră în politică să fie ministrul sportului. Povești. S-ar putea să se descurce, am o impresie foarte bună despre el, chiar dacă mi-a fost adversar.

Nu se bagă el aici, asta e pușcărie, se bagă el la pușcărie? E pușcărie curată. Ce Dumnezeu! Vorbeam astăzi cu Cristi, dacă aveam cu 10 ani mai puțin, la Sectorul 1 mă duceam, unde să mă duc la 78 de ani”, a declarat fostul șef LPF.



ADVERTISEMENT

„Îl spulberă! Cine dracu’ îl ajută?”

În vârstă de 55 de ani, Ionuț Lupescu a avut până acum funcții de conducere, dar doar în fotbal. Fostul mijlocaș de la Dinamo, Leverkusen sau Gladbach a fost directorul general al Federației Române de Fotbal în mandatul lui Mircea Sandu.

Între 2012 și 2018, ”Kaiserul” a ocupat postul de șef al Comisiei Tehnice de la UEFA. Și-a dat demisia pentru a candida la președinția FRF, dar a pierdut în fața lui Răzvan Burleanu alegerile de acum șase ani. Începând cu octombrie 2023,

ADVERTISEMENT

Nu mai e de mine, gata! Eu mă țin de emisiuni. E o glumă cu Lupescu. Total. Când îl pui, trebuie confruntare cu Piedone, sau cu doamna Firea, pff. Îl spulberă.

Cum Băsescu atunci când a concurat cu mine și cu Geoană, eu am ținut cu Băsescu. Eu am ieșit pe locul 3 atunci la Capitală, am vrut la 1, dar nu m-a lăsat Vadim. Trebuie să fii om politic, tot îi aud cum vorbesc de independenți, băi oameni buni politicul trebuie să vină, are în spate partidul care-l ajută.

ADVERTISEMENT

Cine dracu’ îl ajută? Ce să faci mă cu un independent, cine îl susține? Când vrea să facă o grădiniță. , a adăugat Mitică Dragomir, în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, show care e live pe , în fiecare luni, de la ora 13:30.

SOC! Ionut Lupescu, CANDIDATUL PSD - PNL la Primaria Bucurestiului!?