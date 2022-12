Istvan Kovacs, primul interviu după ce a fost doar rezervă la CM din Qatar: „Cu aceste 8 meciuri, poate am câștigat mai mult decât cu un meci la centru”. Video

Istvan Kovacs a spus lucrurilor pe nume după , iar arbitrul român e convins că va avea șanse să fie delegat și la următoarea Cupă Mondială din 2026.

Istvan Kovacs, mulțumit de prestația de la Campionatul Mondial, chiar dacă nu a fost la centru: „O experiență extraordinară!”

Istvan Kovacs a vorbit pentru frf.ro despre prezența la Mondialul din Qatar și a lămurit mai multe subiecte legat de arbitrajul de la acest turneu final. .

„Pot să vă spun că a fost o experiență extraordinară. Mă bucur foarte mult că am putut să particip la acest eveniment, cel mai important eveniment sportiv din lume. Mă simt mândru și am venit acasă cu foarte multe lucruri pozitive.

Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial. Pur și simplu a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o.

Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale. Drept dovadă că au fost foarte mulțumiți de pregătirea noastră, am fost delegați la opt partide. Am căpătat experiență, ceea ce o să ne ajute pentru turneele viitoare”.

Istvan Kovacs: „Nici jumătate din suma vehiculată nu o să îmi intre în conturi”

Întrebat dacă regretă că nu a condus niciun meci de la centru, Istvan Kovacs a răspuns: „Oricine își dorește să arbitreze la centru, dar cu aceste opt meciuri, poate am câștigat mai mult decât cu un meci la centru.

M-au amuzat știrile apărute în presă, pentru că nici jumătate din suma vehiculată n-o să-mi intre în conturi și nici cel care o să arbitreze finala n-o să primească suma apărută prin ziare. Părerea mea e că atunci când ajungi printre cei mai buni, meriți să fii răsplătit pe măsură.

Am fost asigurați pe toate posturile în caz că s-ar fi accidentat cineva. Marinescu Vasile a fost la patru partide în calitate de arbitru asistent de rezervă, iar Artene Mihai la cinci partide. A mai fost suport VAR, în cazul în care s-ar defectat sistemul din centrul VAR, imediat să preia atribuțiunile lui la stadion”.

Istvan Kovacs, reacție după ce Stephanie Frappart a devenit prima femeie care a condus de la centru un meci la Campionatul Mondial

, iar Istvan Kovacs o felicită pentru această performanță: „Sunt bucuros pentru acest lucru, că a reușit să arbitreze și a făcut-o cu brio”.

Kovacs a explicat și de ce meciurile au avut atât de multe minute de prelungiri: „Înainte de turneul final, a fost o conferință de presă a lui Pierluigi Colina, care a menționat acolo faptul că își doresc să mărească timpul efectiv de joc. Și eu sunt de aceeași părere.

În momentul în care se pierd timpi sau minute foarte multe datorită accidentărilor sau schimbărilor sau tragerilor de timp, să adăugăm timpii pierduți astfel încât lumea să se bucure de spectacolul fotbalistic, pentru că lumea de asta a venit la stadion. Arbitrul asistent de rezervă este cel care cronometra acești timpi”.

Istvan Kovacs, despre sistemul VAR și viitorul arbitrajului românesc: „Nu au fost erori”

Este o unealtă, dar nu trebuie să uităm că nimic nu e perfect pe lumea asta și o să fie nevoie de oameni pentru a o controla. Pe viitor, arbitrajul pe teren nu o să fie condus de către mașini sau o tehnologie, ci o să fie nevoie de arbitri.

Eu sunt sigur că o să se perfecționeze și acest sistem, astfel încât să nu mai dea erori, dar la acest turneu final nu au fost.

Ce l-a impresionat pe Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din Qatar: „Totul la superlativ”

Mi-a plăcut foarte mult organizarea. A fost ireproșabilă! Condițiile de acolo, atmosfera de pe stadioane, pentru că am putut să văd 5 meciuri live ca spectator. Totul la superlativ. A fost un Mondial reușit.

Experiența de viață, de pe terenul de joc, care cu siguranță o să mă facă mai bun pe viitor. Mai am de învățat, la fel ca oricine. Doresc să mă perfecționez și această experiență mă va ajuta pentru următoarele turnee care vor veni: EURO 2024 și Campionatul Mondial din 2026.

Revenirea în SuperLiga, chiar la derby-ul FCSB – CFR Cluj. Cum a fost anul 2022 și ce așteptări are în 2023

Deși se întorsese doar de câteva zile din Qatar, : „S-au întâlnit două echipe bune din campionatul nostru și pot să spun că a fost un meci bun. Din moment ce nimeni nu a discutat despre arbitraj după terminarea jocului, cred că și brigada mea a făcut un meci bun.

A fost cel mai reușit an pentru mine. A fost un an extraordinar și cu reușite pe măsură. Brigada mea e mândră că am putut să reprezentăm țara la cel mai înalt nivel și ne dorim ca pe viitor să ne ridicăm la cerințele dorite de către FIFA, UEFA și Federația Română de Fotbal.

Începe primăvara europeană, deci îmi doresc cât mai multe meciuri în cupele europene”, a mai spus Istvan Kovacs despre obiectivele sale în 2023.