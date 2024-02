Istvan Kovacs, probleme mari cu un club din SuperLiga: ”Am fost furați ca în codru”

”Centralul” din Carei a fost , din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, iar acesta a dus cu bine jocul până la capăt.

Istvan Kovacs, reclamat la CCA de un club din SuperLiga

Problemele lui Istvan Kovacs apar atunci când vine vorba de partidele pe care le conduce în SuperLiga. Cel mai bine cotat arbitru din România s-a ales cu o reclamație din partea clubului Sepsi OSK, după erorile de la jocul cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii au reclamat trei faze în care ”centralul” din Carei a luat decizii total greșite, iar directorul sportiv Attila Hadnagy a mărturisit că au depus o contestație la Comisia Centrală a Arbitrilor, dar nimic nu s-a întâmplat.

”Am trimis o hârtie după meciul cu Craiova, am fost furați ca în codru în acel meci de domnul Istvan Kovacs. Am făcut sesizare, am primit răspuns că se vor uita după faze, dar atât. Am rămas cu…

ADVERTISEMENT

Am văzut că nu a fost delegat în etapa trecută, dar cred că nu va arbitra nici etapa aceasta. Poate pentru asta a primit un ’bonus’ să arbitreze în Champions League după meciul cu Craiova”, a declarat Hadnagy, pentru .

S-a cerut suspendare drastică pentru Kovacs

Imediat după încheierea partidei Sepsi OSK – Universitatea Craiova, scor 1-3, din etapa a 24-a din SuperLiga, Attila și l-a desființat pe Istvan Kovacs pentru maniera de arbitraj.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck, s-a enervat și el pe arbitrajul lui Kovacs, pe care l-a criticat în termeni duri. ”Nu caut scuze. Fotbalul a fost împotriva noastră. S-au luat decizii greșite. E cel mai bun din țară, dar azi nu a fost norocos cu deciziile”, a spus tehnicianul german.

După ce echipa din Sfântu Gheorghe ar fi trebuit să beneficieze de două lovituri de pedeapsă în partida cu Universitatea Craiova, Basarab Panduru a pus tunurile pe Istvan Kovacs și a precizat că acesta .

ADVERTISEMENT

”El e foarte bine pregătit, dar tot timpul e departe de faze, niciodată nu e aproape de faze, e la 20 de metri. După fazele astea, Kovacs trebuie să stea patru luni de zile. Patru luni de zile trebuie să-i dai suspendare”, a afirmat Panduru.