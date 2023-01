Iubire de la mii de kilometri pentru Rapid! Cine e canadianul îndrăgostit iremediabil de echipa lui Adi Mutu. Exclusiv

Steve și Ivona călătoresc în jurul lumii, iar destinul a făcut ca ei să ajungă în România și să asiste la un meci al Rapidului. Așa s-a născut o poveste frumoasă, demnă de spiritul „giuleștean”. FANATIK a stat de vorbă cu canadianul care se declară pe viață suporter al Rapidului și care nu a regăsit atmosfera din Giulești nici pe „Maracana” din Belgrad sau în Brazilia, ori pe alte stadioane mult mai celebre.

Reportaj FANATIK cu Steve, canadianul transformat în suporter al Rapidului: „Nu aș merge niciodată la un meci al FCSB!”

O întâlnire banală, la mii de kilometri de România, îți poate schimba viața. Sau cel puțin așa a fost în cazul lui Steve, care a ajuns întâmplător la primul meci al Rapidului, despre care a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK: „Eu și cu iubita mea călătorim destul de mult și am fost până acum în peste 30 de țări. Am venit în România pentru că am întâlnit un român în Indonezia și ne-a recomandat să venim să vă vizităm”.

Primul meci ca suporter al Rapidului a fost, de fapt, și prima oară când a văzut pe viu un meci de fotbal: „Am venit în România prima oară în 2021 și am postat niște clipuri pe YouTube. În acel moment, mai multe persoane ne-au scris în comentarii că ar trebui să mergem la un meci al Rapidului. Și am zis să le urmăm sfatul. A fost primul meci de fotbal pe care l-am văzut. Eram obișnuiți doar cu fotbalul american”.

De la fotbal american, direct în vulcanul de pe „Arena Naţională”

Derby-ul cu FCSB a fost momentul în care, pentru Steve, fotbalul american a încetat să existe și a descoperit cel mai iubit sport de pe planetă: „Am fost norocoși pentru că am nimerit chiar la derby-ul cu FCSB. Nu știam de rivalitatea dintre suporterii celor două echipe. A fost un meci captivant. De atunci am început să îl numesc „fotbal”, nu „soccer”.

Canadianul a găsit la Rapid ceva ce SUA sau Canada nu le-ar putea oferi niciodată suporterilor, cu toate investițiile cifrate la miliarde de dolari: „Foarte mult surprize. Mi-a plăcut încă dinainte să ajungem pe stadion. Atmosfera și cum se manifestau fanii. E total diferit față de orice vei vedea în Canada sau America”.

„Dacă ai face așa ceva în Canada, ai fi scos imediat de pe stadion!”

l-a fascinat pe Steve peste măsură: „Suporterii au torțe, fumigene și le folosesc și pe stradă înainte de meci, cântece frumoase. Dacă ai face așa ceva în Canada, ai fi scos imediat de pe stadion! A fost ceva ce n-am mai văzut niciodată.

În Canada ai merge la stadion, bei niște beri și vei sta liniștit pe scaun. Te manifești numai când înscrie cineva sau face arbitrul vreo greșeală. Am fost surprins că în România nu se vinde alcool pe stadion, dar apoi am înțeles de ce (n.r. râde). La meciurile Rapidului stai tot timpul în picioare și țipi! E foarte special”.

Deși a venit pe stadion împreună cu iubita lui Ivona și erau niște străini în mijlocul suporterilor, cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere de atmosfera creată de rapidiști: „Nu mi-a fost frică nicio secundă. Mi-a fost un pic teamă doar pentru că am fost avertizat, în comentarii pe YouTube, că aș putea să am probleme. «Mergi la stadion, dar ai grijă că s-ar putea să fii asaltat!». Dar din moment ce am ajuns pe stadion și am văzut că în preajma mea sunt și copii mici nu mi-am mai făcut griji. Mi s-a părut sigur”.

„Nu aș merge niciodată la un meci al FCSB! Rapid pentru totdeauna!”

Steve a înțeles că nu mai există cale de întoarcere și simte că Rapid va rămâne în inima lui pentru tot restul vieții: „Sincer, nu aș merge niciodată la un meci al FCSB! Am avut noroc datorită comentariilor de pe YouTube. Acum știu că niciodată nu aș schimba echipa. Rapid pentru totdeauna! Asta e regula nescrisă a acestui sport”.

Canadianul a explicat și de ce considerră că fanii Rapidului sunt speciali: „Cu siguranță! Am simțit asta. După ce am plecat din România am fost la multe meciuri în diferite colțurile ale lumii. E o experiență extraordinară. După toate astea, suporterii Rapidului rămân în continuare cei mai buni! Au tot ce ți-ai putea dori”.

În Giulești, atmosferă mai încinsă ca la Beșiktaș: „La Rapid e haos, dar e unul organizat!”

Steve nu a fost la fel de impresionat nici măcar de suporterii lui Beșiktaș Istanbul, unii dintre cei mai „fierbinți” din Europa: „Mi-au plăcut foarte mult cântecele la Rapid. Spre exemplu, am fost în Turcia, suporterii cântă foarte frumos, dar nu e același lucru. Nu folosesc tobe.

Îmi place că rapidiștii sunt organizați, au cântece în funcție de ceea ce se întâmplă pe teren. În Turcia nu cântă tot stadionul în același timp. La Rapid e haos, dar în același timp e un haos organizat!”.

13.000 de fani pe Giulești se aud mai bine decât 100.000 pe un stadion din Texas

Steve a ajuns pe Giulești și a rămas din nou impresionat: „Am fost prima oară pe stadionul Rapidului cu CS Mioveni. Mai mare nu e întotdeauna mai bun. Presiunea fanilor e mai mare ca pe Arena Națională. Eu și Ivona am fost în Texas pe un stadion plin cu 100.000 de oameni, la o partidă de fotbal american. Nu se compară cu atmosfera creată pe Giulești de 13.000 de fani. Nu înțeleg de ce nu au făcut stadionul mai mare totuși. Atmosfera a fost electrică! Am fost foarte bucuroși să fim acolo”.

Poate pentru mulți Steve nu este un inițiat în ale fotbalului, însă canadianul merge la meciuri în fiecare țară pe care o vizitează: „Am fost la Steaua Roșie Belgrad, dar nu a fost plin stadionul. A fost OK experiența, însă nu se compară cu cea de la Rapid. Am fost și la Istanbul, la Beșiktaș, dar și în Indonezia, unde atmosfera a fost extraordinară. Am fost surprins de pasiunea fanilor. E totuși o țară musulmană și nu ai voie alcool. Apoi am fost în Brazilia la Palmeiras, dar a fost în perioada COVID-19. Iubita mea e din Indonezia și spune că sunt cei mai tari fani din Asia”.

Steve și prietena lui și-ar dori să revină pe Giulești anul viitor, la sărbătoarea de 100 de ani a Rapidului: „Normal, ar fi ceva special să fiu martor la sărbătoarea Rapidului, mai ales că au un sezon foarte bun în acest an. Vom mai merge la un meci în acest an și cu siguranță vom reveni și în 2023. Ne-ar plăcea să mai vedem un derby cu FCSB sau cu Dinamo”.

Care e jucătorul preferat și ce are special Giuleștiul: „Nu ești doar un simplu spectator”

Steve îl apreciază pe Cristi Săpunaru și știe de ce Giuleștiul e un loc special: „Îmi place echipa. Încă nu am un jucător favorit. Știu că avem mai mulți jucători convocați la loturile naționale. Sunt însă câțiva fotbaliști pe care îi urmăresc în mod special. Îmi place fundașul central, Cristi Săpunaru. Toți fanii aveau în peluză poza lui și îi scandau numele. L-am urmărit și e un jucător foarte bun. Antrenorul este nou, însă e unul foarte faimos. Un alt motiv să iubesc Rapidul! Îmi place Giuleștiul pentru că ai sentimentul că faci mai mult parte din meci. E mai intim. Nu ești doar un simplu spectator”.

Ca orice rapidist care se respectă, Steve deja a învățat câteva scandări ale galeriei: „Cel mai ușor mi-a fost să învăț «Rapid, allez!», pentru că vine din franceză și eu sunt canadian”.

„Dacă mergi prima oară în Giulești te îndrăgostești de Rapid definitiv”

Vorbind cu Steve, îți dai seama că omul chiar crede și mai ales simte ceea ce spune, iar pasiunea pentru Rapid nu e ceva de moment: „A fost prima echipă pe care am văzut-o și va fi mereu memorabilă. Rapid e echipa mea favorită! Se spune că dacă mergi prima oară în Giulești te îndrăgostești de Rapid definitiv, iar eu sunt dovada vie a acestei zicale. Absolut!”.

Steve și Ivona și-ar dori ca într-o zi să îi cunoască și pe jucătorii Rapidului, pentru a intra definitiv în familia „alb-vișinie”: „Cu siguranță! Ar fi extraordinar și cred că ar ieși și un video foarte reușit. Vom mai merge la un meci înainte să plecăm din România”.

Celor doi le surâde și ideea de a merge la următorul meci în galeria Rapidului: „Nu am foarte multă experiență din punctul ăsta de vedere. Ne-am gândit să facem asta, dar unii ne-au sfătuit că nu ar fi tocmai în regulă să mergem acolo cu o cameră de filmat. Aș putea să merg doar să sar și să cânt cu galeria. Pare foarte distractiv”.

Mesaj pentru suporterii „alb-vișinii”

Canadianul cucerit iremediabil de Rapid a ținut să le transmită un mesaj și fanilor din Giulești: „«Forța, Rapid! Hai, Rapid!» Am învățat un lucru de la ei. Faptul că suporterii își aduc aportul în rezultatul partidei. Nu credeam asta, dar am simțit asta pe pielea noastră. Cu cât cântau mai mult fanii, cu atât jucătorii aveau din ce în ce mai mult entuziasm. Le transmit să nu renunțe niciodată. Atâta timp cât vor încuraja echipa, Rapid va câștiga!”.

Steve ar vrea să meargă și la un meci al naționalei României pe Giulești: „Mi-ar plăcea foarte mult! Ar fi foarte special. Mai ales pe stadionul Rapidului”.

Așa cum a promis, Steve a revenit la meciurile din SuperLiga. De data asta, pe stadionul „Ion Oblemenco”, . Bineînțeles, a venit îmbrăcat la meci în tricoul Rapidului: „În mod evident nu sunt la meciul Rapidului azi, dar am pe mine tricoul lor pe dedesupt. Nu vreau să creadă cineva că am întors spatele cele mai tari echipe din România, dar foarte mulți oameni mi-au recomandat să văd un meci pe superbul stadion „Ion Oblemenco”, a transmis canadianul pe contul său de YouTube.

Steve și Ivona, îndrăgostiți de Rapid și de România

Steve și Ivona au călătorit în 35 de țări, însă România le-a rămas la inimă și e în top cinci cele mai frumoase locuri pe care le-au văzut: „România ar fi cu siguranță în top 3 sau în top 5. Mi-a plăcut foarte mult Brazilia, Malaysia și Coreea de Sud”.

Din punctul lor de vedere, românii au ceva aparte, iar asta le-a plăcut cel mai mult: „Am fost destul de ignoranți și nu știam la ce să ne așteptăm. E foarte ușor de călătorit. Ne-am dat seama că românii sunt foarte prietenoși și modești încă de când am ajuns la București. În multe țări în care am mers oamenii se ofensează foarte ușor dacă spunem ceva. Românii sunt foarte deschiși, au autoironie știu să se amuze pe seama lor, despre politică, orice. Nu ne e teamă că putem spune ceva greșit”.

Mâncarea românească i-a cucerit însă definitiv. La fel și peisajele și locurile pitorești: „Ne place extraordinar de mult mâncarea și natura! Am mâncat mici aproape în fiecare zi! Ivonei îi plac sarmalele. Ne place carnea de porc în general, dar și mămăliga. E foarte gustoasă. Primești asta în orice restaurant dintr-un mic orășel. Ne place că până și la restaurante preparatele lasă impresia de mâncare făcută în casă. Asta cred că aveți special. Parcă ne-ar fi gătit bunica! Am fost prin pădure, am cules ciuperci și ne-am gătit. Nu poți face asta oriunde.

Am condus în jurul țării, iar satele arată extraordinar. Acum ne întoarcem de la Viscri. Am dormit în casa Prințului Charles. Îmi place că atunci când venim la o cazare nouă suntem întâmpinați cu pălincă. Românii mereu zâmbesc, mereu beau. E plăcut. De obicei, ne plac locurile unde nu merge foarte multă lumea. România nu e la fel de renumită ca Italia, Spania sau Franța. Le-aș recomanda prietenilor mei din Canada să vină să viziteze. Sunt foarte multe lucruri de văzut în România și e foarte accesibil din punct de vedere al banilor”, și-a încheiat canadianul Steve impresiile despre Giulești și România.

„Simona Halep e unul dintre puținele lucruri pe care străinii le știu despre România, alături de Nadia Comăneci și… vampiri. Cam asta e tot ce știu majoritatea oamenilor despre voi. Știu că a câștigat acum câteva săptămâni turneul de la Toronto. Ivona și cu mine am călătorit în mare parte în Asia, unde majoritatea țărilor sunt destul de sărace. Când auzi că România este cea mai săracă țară din Europa te aștepți la altceva. Dar dacă compari la nivel global, nu e deloc săracă. Am ajuns la București și am descoperit cu totul altceva” – Steve, suporterul canadian al Rapidului