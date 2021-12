Iuliu Mureșan joacă tare: „Ne descurcăm și fără banii DDB! Nu îmi e frică de reacția fanilor!”

Iuliu Mureșan este gata să îi înfrunte pe suporterii lui Dinamo. Administratorul clubului din Ștefan cel Mare a oferit o declarație incendiară după FANATIK.

Fanii penultimei clasate, care investesc bani din buzunarul propriu la echipă,

Iuliu Mureșan ripostează dur la atacul fanilor lui Dinamo și își pune în cap DDB-ul

Mureșan nu se teme însă de furia suporterilor „câinilor roșii” și le-a dat acestora o replică dură. Oficialul dinamovist consideră că echipa se poate descurca și fără finanțarea lor, chiar dacă DDB a adus în conturile clubului peste două milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Am văzut că sunt valuri și în rândul suporterilor. Sunt 15.000 de oameni în DDB, am vorbit și eu cu 2-3. Nu mi-e teamă de reacția fanilor. Sunt suporterii lui Rednic sau ai lui Dinamo? E ‘Doar Dinamo București’, ei nu țin cu Mureșan sau cu Rednic.

Suporterii se vor bucura dacă vom ajunge deasupra ultimelor locuri. Nu cred că fanii doresc să se țină de un antrenor, de un conducător, ei vor binele echipei.

ADVERTISEMENT

De la anumiți reprezentanți DDB am reacții bune, dar n-am discutat cu toți. Nu cred că vor opri finanțarea. Ne descurcăm și fără banii DDB. Eu respect ce fac fanii, chiar dacă nu sunt dinamovist!”, a declarat Iuliu Mureșan, la .

Mureșan a dezvăluit că a vrut să plece din Ștefan cel Mare

Până să intre în conflict cu fanii lui Dinamo și până să îl înlocuiască pe Mircea Rednic cu Flavius Stoican, Iuliu Mureșan . Oficialul a vrut să își dea demisia după eșecul cu Mioveni, scor 1-2, dar s-a răzgândit.

ADVERTISEMENT

„Dacă trebuia să fac ce a spus Rednic, eu trebuia să semnez dezlegările la 14 jucători și după ce se întâmpla? În contextul în care jucătorii au contracte care trebuie respectat și noi ar fi trebuit să mai aducem alții în locul lor.

Eu nu pot să asist la distrugerea lui Dinamo, nu mi s-a părut o variantă bună pentru situația în care se află clubul.

ADVERTISEMENT

Jucătorii sunt ăștia pe care îi avem, iar jocul e sub valoarea fotbaliștilor din lot. Eu chiar am vrut să îmi dau demisia, era deja scris, dar nu sunt genul să fug. Am greșit că am ascultat de prea multă lume de la Dinamo”, a mai spus Iuliu Mureșan, la .

„Eram obișnuit cu altfel de rezultate”

Contactat de FANATIK, Iuliu Mureșan a vorbit în exclusivitate despre plecarea lui Mircea Rednic din Ștefan cel Mare, șeful „câinilor” dezvăluind că relația dintre el și antrenor nu era cea mai „caldă”.

ADVERTISEMENT

„Din păcate s-au adunat mai multe lucruri pe care nu le pot face publice. Jocul echipei mă supără, faptul că am venit cu un gând şi lucrurile s-au transformat.

Eu eram obişnuit cu altfel de rezultate, chiar credeam că se pot rezolva altfel lucrurile, dar iată că, din păcate locul pe care ne aflăm spune multe. Şi asta e o consecinţă a modului în care se desfăşoară lucrurile.

Nu trebuie să mă iubesc cu Mircea Rednic, trebuie să colaborăm. Atât!”, a mai spus Iuliu Mureșan pentru site-ul nostru.