Iuliu Mureșan rămâne optimist după înfrângerea cu Mioveni: „Există îngrijorare, dar avem mulți jucători tineri!” Exclusiv

Dinamo a pierdut cu 1-0 în fața nou-promovatei CS Mioveni, iar Ionel Dănciulescu pe jucătorii lui Dinamo, care au comis mult prea multe erori pentru a putea să emită pretenții la victorie.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Dario Bonetti în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, iar Iuliu Mureșan a fost extrem de încântat de evoluția lui Costin Ionuț Amzar.

Iuliu Mureșan așteaptă ridicarea interdicției la transferuri: „Sper să putem rezolva”

Administratorul special al lui Dinamo, Iuliu Mureșan, a vorbit „la rece” în exclusivitate pentru FANATIK despre eșecul din partida cu CS Mioveni și consideră că aceasta putea fi evitată: „Există îngrijorare după această înfrângere. Puteam să scoatem mai mult, dar nu trebuie să uităm că am jucat cu foarte mulți jucători tineri, mulți dintre ei au debutat în acest sezon la acest nivel. Există și semne bune”.

Dario Bonetti are foarte puține „arme” la îndemână, iar interdicția la transferuri îi îngreunează mult munca, mai ales că au apărut și mai multe probleme medicale: „Nu ne convine situația în care ne aflăm, dar sper să putem rezolva și cu interdicția la transferuri, ca să putem aduce niște jucători cu experiență la club. Ne lipsește asta, dar sunt sigur că și jucătorii tineri vor crește în evoluții și sper ca în meciurile viitoare să vedem evoluții mai bune. Sunt încrezător”, a spus Iuliu Mureșan în exclusivitate pentru FANATIK.

Președintele alb-roșilor declarase după meci la că a fost mulțumit de combativitatea jucătorilor și de dăruirea de care au dat dovadă și chiar dacă partida s-ar fi terminat la egalitate nu ar fi fost un scor mulțumitor: „Echipa a luptat, am ratat și, din păcate, cei de la Mioveni au marcat dintr-o execuție norocoasă. E păcat că n-am câștigat. Nu ne mulțumea nici egalul. În fotbal se întâmplă și lucruri pe care nu le dorești însă”.

Slăbiciunea pe care Mureșan a simțit-o în jocul lui Dinamo

Iuliu Mureșan a simțit în jocul lui Dinamo lipsa experienței celor tineri, însă e convins că aceștia vor crește de la meci la meci: „Sigur, noi vom crește cu fiecare zi de antrenament și cu fiecare meci disputat. Am fost conduși în toate meciurile. Ne-a lipsit și norocul, dar nu dăm vina pe el”.

În cazul în care interdicția la transferuri va fi ridicată Iuliu Mureșan anunță că Dinamo ar putea aduce până la patru jucători noi: „Nu ne rămâne decât să ne pregătim în continuare și să avem încredere în jucători. În fiecare zi rezolvăm multe probleme ale clubului. Ne-ar ajuta foarte mult dacă s-ar debloca transferurile și am putea să ne întărim cu 2-3-4 jucători. Se simte că n-avem experiență”.

Din cauza interdicției la transferuri, Dinamo a ratat doi super-jucători care erau gata să semneze cu „câinii”: , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Pe lângă aceștia, Costi Nica ar fi putut semna de asemenea de luni bune, în timp ce Cătălin Țîră s-a antrenat și el în Ștefan cel Mare.

Iuliu Mureșan, impresionat de Costin Amzar: „A jucat de parcă avea câțiva ani în Liga 1!”

Iuliu Mureșan a apreciat evoluția fundașului stânga, Costin Amzar, care a fost titularizat în lipsa lui Andrei Radu, accidentat la gleznă: „A fost încurajator debutul lui Amzar. A jucat de parcă avea câţiva ani în Liga 1. Se integrează foarte mulţi tineri în primul 11. Sigur, noi vom creşte cu fiecare zi de antrenament şi cu fiecare meci disputat. Am fost conduşi în toate meciurile. Ne-a lipsit şi norocul, dar nu dăm vina pe el”.

Despre Costin Ionuț Amzar a avut cuvinte lăudată și fostul antrenor al lui Dinamo, Gheorghe Mulțescu, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK: „Pe lângă faptul că am pierdut meciul, măcar am câștigat cu jucător: Ionuț Amzar. Un tânăr de perspectivă, dar nu e suficient. E tehnic, are viteză bună, mai trebuie experiență și va deveni un jucător bun. Dacă muncește și e serios. Și așa și pare”.

1 iunie e data la care Dinamo a primit interdicție la transferuri

e data la care Dinamo a primit interdicție la transferuri 370.000 de euro e suma pentru care Dinamo a fost blocată de către Isma Lopez