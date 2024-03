Ivailo Petev surprinde după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2: „Am fost nervos din cauza greșelilor”

Ivailo Petev nu s-a bucurat pe deplin după Antrenorul oltenilor e fericit pentru cele trei puncte, dar, mai multe erori l-au nemulțumit.

Ivalio Petev trage un semnal de alarmă după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2: „A trebuit să schimb la pauză”

Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 după ce a învins-o în Gruia pe CFR Cluj, scor 2-1. Oltenii au 28 de puncte, la fel ca Rapid. , care, chiar dacă n-a jucat în această etapă, e la doar patru puncte acum de Craiova.

Ivailo Petev nu se grăbește să tragă concluzii și a identificat mai multe probleme în jocul echipei sale. „Vreau să-i felicit pe jucători și pe fani. În prima repriză, am făcut multe greșeli individuale, CFR cred că a avut 8 cornere.

Ok, au fost mai combinativi decât noi, dar am avut și noi situații bune, per total a fost echilibrat. Suntem mulțumiți cu cele 3 puncte pentru că nu e ușor să câștigi aici.

Am fost nervos din cauza greșelilor, a trebuit să schimb la pauză. Am meritat în multe meciuri să câștigăm, dar am plecat fără niciun punct. Am avut mai mult noroc azi. Rezultatul e corect mereu.

Vine pauza internațională, apoi ne vom pregăti pentru următorul meci. Am schimbat multe lucruri, cel mai importanat e să jucăm ca o echipă, toți în atac, toți în apărare”, a declarat Ivailo Petev, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2.

Alex Mitriță: „Nu ne gândim la titlu”

. Următorul meci al oltenilor e după pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, acasă, cu Rapid

„Nu ne gândim la titlu. Vrem să luăm fiecare meci în parte. Vă dați seama că ne gândim (n.r. – la meciul cu Rapid), dar avem câteva zilele să pregătim acest meci.

Cred că va fi un duel de care pe care și, dacă vom câștiga ne vom ridica mult mai sus”, a declarat Mitriță, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2.