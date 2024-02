Ivaylo Petev își critică propriii jucători, după Universitatea Craiova – U Cluj 2-2: ”Ce să fac eu la greșelile individuale?”

Deși au condus cu 2-0 la pauză, oltenii din partida desfășurată pe stadionul ”Ion Oblemenco”. ”Alb-albaștrii” au ratat astfel șansa de a se apropia de echipele de pe podium.

Ivaylo Petev dă vina pe jucători după Universitatea Craiova – U Cluj 2-2

La finalul întâlnirii dintre Universitatea Craiova și U Cluj, scor 2-2, din etapa a 25-a din SuperLiga, antrenorul bulgar Ivaylo Petev a fost exasperat de greșelile individuale făcute de jucătorii săi, dar apoi a vorbit despre faptul că vina o poartă cu toții.

”Ăsta este fotbalul. În modalitatea în care noi pierdem puncte e clar că încă nu am ajuns la ceva mare. Dar fotbalul este fără logică, doar în fotbal poți să joci mai prost și să câștigi. Este păcat…

Având în vedere cum a fost jocul meritam să câștigăm. Trebuie reparată metoda cum noi pierdem puncte. Am avut un meci similar acum o lună, exact asta am vorbit. Din păcate la greșeli individuale nu am cum să reacționez. Ce să fac eu la greșelile individuale?

Cu toții suntem vinovați în frunte cu mine. Dar ce vreau să remarc e ca noi am greșit de două ori individual. Noi muncim să devenim mai buni, o echipă serioasă. Noi azi am jucat bine. Acum sunt influențat de emoții, dar vom vedea. Acum nu sunt ok”, a declarat Petev.

Bancu, acuze dure la adresa arbitrajului

În schimb, căpitanul Universității Craiova, Nicușor și mai ales penalty-ul din care oaspeții au restabilit egalitatea, considerând că acesta a fost dictat eronat.

Reacția lui Nicușor Bancu a venit pe fondul penalty-ului primit de Universitatea Cluj pentru un presupus fault în careu pe care chiar l-ar fi comis asupra lui Valentin Gheorghe. În ciuda protestelor oltenilor, arbitrul Radu Petrescu a dictat 11 metri și Dan Nistor a restabilit egalitatea.

În prima repriză, Universitatea Craiova a înscris de două ori, corect acordate. În minutul 8 al partidei, Bogdan Vătăjelu a încercat să degajeze o minge departe de careu, dar șutul său l-a lovit pe atacantul Jovan Markovic, iar Houri a transformat de la punctul cu var.

Elevii lui Ivaylo Petev au mai beneficiat de o lovitură de pedeapsă în minutul 43 al înfruntării. Baiaram a fost lovit în interiorul careului de Roger, iar ”centralul” a fluierat prompt. De această dată, Căpățînă a fost cel desemnat pentru a executa penalty-ul, iar șutul său a ajuns în plasa porții apărate de Gorcea.