Ivaylo Petev s-a enervat, după gafa fotbalistului său, în Sepsi – Universitatea Craiova 1-3: „Mi-am ieșit din minți. N-a fost bine”

Tehnicianul Ivaylo Petev (48 de ani) a fost extrem de nemulțumit de evoluția lui Jovan Markovic, care a pierdut o minge în preajma propriului careu și covăsnenii au deschis scorul în minutul 32 prin Debeljuh. .

Ivaylo Petev, scos din sărite de Jovan Markovic

Deși au fost , când, de fiecare dată, a intervenit sistemul VAR, antrenorul Petev nu s-a declarat deranjat de arbitraj, ci de Jovan Markovic.

„Am repetat și astăzi una dintre greșelile din trecut. Le-am permis să facă 1-0. Important este că am revenit. Cred că a fost un meci plăcut pentru spectatori, nu și pentru antrenori. A fost o partidă deschisă. Au avut și ei ocazii la scorul de 1-1. Dar importantă e victoria! Am dat dovadă de personalitate.

Mi-am ieșit din minți la greșeala lu Markovic! Pentru noi n-a fost deloc bine. Am primit multe goluri din cauza erorilor personale. Dar noroc că am revenit în meci.

Poate acum vom juca cu mai multă încredere. Era și o problemă pe partea mentală”, a spus Ivaylo Petev la finalul meciului câștigat de Universitatea Craiova cu Sepsi, scor 3-1.

Explicațiile lui Markovic!

Jovan Markovic (22 de ani) a vorbit la finalul meciului despre eroarea de la golul lui Sepsi și a încercat să explice ce a vrut să facă în momentul în care a pierdut mingea în apropierea propriei porți.

„Trebuia să ne trezim. Și trebuie să o facem în continuare! Am vrut la gol să țin puțin de minge. Am fost șicanat din spate și am pierdut-o. Mă bucur că am marcat până în pauză. E bine că am câștigat”, a declarat Jovan Markovic, atacantul Universității Craiova, care a marcat în prelungirile primei reprize golul egalării.

Alexandru Mitriță, out cu U Cluj!

din cauza cumului de cartonașe galbene. Vedeta oltenilor a luat cel de-al patrulea avertisment în partida cu Sepsi.

„În prima repriză a fost meci egal, dar am dominat și punctele sunt meritate. Eu vreau să marchez, dar ficare atacant își dorește să câștige echipa, cele 3 puncte sunt cele mai importante.

Sunt 3 puncte importante, veneam după o serie proastă, în care am jucat bine, dar nu am câștigat. A fost o perioadă mai slabă, nu am avut nici noroc, dar a trecut și sper să fim cât mai buni în meciurile viitoare”, a declarat și Elvir Koljic.