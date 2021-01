Jerry Gane, despre spaniolii lui Dinamo: „Sunt duși cu sorcova. Nu știu nimic de ei!”

Jerry Gane i-a ironizat pe spaniolii lui Dinamo, despre care nu mai știe nimic de la Crăciun. Pablo Cortacero & Co. au făcut o nouă promisiune, iar banii vor veni, ca de obicei, lunea viitoare.

Termenul limită a expirat la Dinamo, iar jucătorii încep să părăsească echipa, deși unii sunt așteptați să revină în Ștefan cel Mare. Suporterii din programul DDB se zbat să salveze clubul, însă Dinamo este aproape de un declin iminent.

Antrenorul din Ştefan cel Mare e sătul de tot ceea ce au promis spaniolii şi a dezvăluit că a avut o întâlnire cu Dorin Şerdean, preşedintele clubului, şi cu câţiva jucători, iar oficialul le-a promis că banii vor veni.

Antrenorul lui Dinamo i-a atacat pe Pablo Cortacero & Co., care au dispărut în Spania fără ca nimeni să mai știe nimic de ei: „Nimic. Nada! Nu s-a rezolvat nimic pentru că de la spanioli nu mai ştiu nimic, de când au plecat de sărbători nu mai ştie nimeni nimic. Cred că aceşti oameni sunt duşi cu sorcova, şi la propriu, şi la figurat”, a declarat Jerry Gane.

Jerry Gane a anunțat în ciuda acestei situații dificile, că mai există o șansă pentru a salva clubul Dinamo: „Pentru că nu ştiu nimic de ei, nu ştiu ce se întâmplă, sunt undeva prin Spania şi nu au mai dat niciun semn, iar mai nou acum a apărut o altă soluţie, o altă opţiune”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Se pare că Jerry Gane a avut o întâlnire cu Cornel Țălnar, Dorin Șerdean și cu jucătorii, și au încercat să găsească o soluție: „Ne-am întâlnit cu Dorin Şerdean şi Cornel Ţălnar luni, au vrut să discute cu echipa, au discutat cu jucătorii importanţi şi li s-a promis că până astăzi se rezolvă. Cel puţin două salarii”, a mai explicat dinamovistul.

Banii nu au venit, iar jucătorilor lui Dinamo li s-a promis un nou termen: „lunea viitoare”. De această dată, promisiunea a fost făcută de Dorin Șerdean, care e „la cuțite” cu fanii lui Dinamo din programul DDB: „După antrenamentul de azi am avut o întâlnire cu Dorin Şerdean şi cu câţiva jucători şi răspunsul a fost acelaşi „n-au intrat, o să vină”, a mai declarat Jerry Gane.

Jerry Gane a mărturisit că singurii în care mai are încredere sunt suporterii lui Dinamo din programul DDB și care fac tot posibilul să evite plecarea tuturor jucătorilor: „Să îmi dea din nou jucătorii peste cap cu minciuni şi promisiuni, e incredibil ce se întâmplă. Singurii care încearcă să facă ceva şi se ţin de cuvând sunt cei din DDB, care încearcă să ajungă la un acord cu jucătorii, cu cei care au plecat, cu cei care sunt aici, să ajungă la un acord în aşa fel încât să nu se meargă mult mai departe ca să vină acele notificări, să plece jucătorii şi alte memorii în scurt timp”.

Antrenorul lui Dinamo a declarat că momentan nu există o personă în cadrul clubului care să ia o decizie, dar face tot ce e posibil pentru a nu întrerupe antrenamentele și le promite suporterilor că nu va lăsa echipa: „E o decizie greu de luat pentru că nu pot să plec acum şi să las echipa aşa cu patru zile înainte de a începe returul. Eu vreau să am o discuţie foarte clară mâine cu jucătorii să vedem ce decizie putem lua. Se pare că în clubul ăsta nu ai cu cine să discuţi. Şi aici mă refer la strict cei din Spania şi la Dorin Şerdean care e preşedinte, nu putem să discutăm nimic. Singurii oameni cu care putem să avem un dialog corect sunt Eftimescu şi cei din DDB. restul nu avem cu cine. Şi dacă vrei mâine să reziliezi contractul, cu cine reziliez contractul?”.

„O să am o discuţie cu întreaga echipă să vedem ce facem, pentru că nu mai putem continua aşa. Sau dacă continuăm măcar să vedem în ce condiţii putem să continuăm, pentru că lucrurile pe care eu le-am spus de la sfârşitul anului sunt destul de grave şi nu au înţeles. Nu am ce să le reproşez jucătorilor. Tot ceea ce au făcut în toată perioada asta, s-au antrenat foarte bine şi anul trecut şi cum ne-am prezentat la meciuri, cred că trebuie să aibe tot respectul tuturor. Toţi băieţii sunt prezenţi la antrenament, îl aştept pe Camara, cu care am avut o discuţie şi va veni duminică” – Jerry Gane