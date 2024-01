Jovan Markovic, dorit în Serie A! Mihai Rotaru ar putea da lovitura în mercato. Exclusiv

Universitatea Craiova poate da lovitura pe piaţa transferurilor în această iarnă. Patronul Mihai Rotaru ar putea să îl vândă pe bani mulţi pe unul dintre “protejaţii” săi, atacantul Jovan Markovic.

Jovan Markovic, dorit în Serie A! Mihai Rotaru ar putea da lovitura în mercato

Din informaţiile FANATIK, de atacantul oltenilor s-a interesat Salernitana, club din Serie A. Reprezentanţii italienilor vor avea o întâlnire în cursul zilei de luni cu Mihai Rotaru în cantonamentul din Antalya.

ADVERTISEMENT

Clubul vrea să afle care ar fi preţul pentru care Rotaru s-ar despărţi de Markovic, dar şi ce intenţii are Universitatea Craiova cu atacantul care a marcat de cinci ori în prima parte a stagiunii, de patru ori în campionat şi o dată în Cupa României Betano.

Chiar dacă are doar 22 de ani, Jovan Markovic este unul dintre cei mai vechi jucători ai oltenilor. A fost promovat la echipa mare în martie 2019, când avea doar 16 ani. În ciuda unei ascensiuni importante de la o vârstă fragedă, cariera atacantului a avut mai multe cumpene.

ADVERTISEMENT

“Nu am mai spus-o până acum… Am avut un început de depresie!”

FANATIK prezenţi în Antalya, atacantul a dezvăluit că a avut un început de depresie în momentul în care au decedat unchiul şi bunica sa, oamenii care l-au crescut:

“Nu am mai spus-o până acum… Am avut un început de depresie! Când a murit unchiul, m-am gândit la bunica, să fiu alături de ea, că rămăsese fără copilul său.

ADVERTISEMENT

După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața! Arăta foarte rău bunica, era în spital. Mi-am zis că poate e mai bine așa să se întâmple lucrurile. Când m-am dus la ea la spital, mi-am dat seama că moare…

Cu o zi înainte să se întâmple necazul, am fost să cumpăr tot ce era nevoie. Am fost cu fratele meu la spital, am văzut-o în ce situație e, începuse să și delireze puțin, era foarte, foarte rău… A doua zi a venit telefonul și m-au anunțat că s-a dus…”, a dezvăluit Markovic.

ADVERTISEMENT

“Dacă am fi răsfățați, șefu’ ne-ar băga titulari meci de meci!”

Atacantul a demontat şi , spunând că ar fi trebuit să fie titular la fiecare meci şi a precizat că Mihai Rotaru nu a intervenit niciodată ca un jucător să evolueze:

“Eu vorbesc cu șefu’ și nu pot spune că suntem răsfățați! E adevărat că ne întreabă mereu cum ne simțim, cum ne antrenăm, chestii de genul ăsta. Dar asta nu înseamnă că suntem răsfățați.

Dacă am fi răsfățați, eu, Baiaram sau cei despre care se spune că suntem răsfățați, atunci șefu’ ne-ar băga titulari meci de meci! Dar nu e deloc așa! De când sunt eu la Craiova, niciun jucător nu a intrat pe teren că a zis șefu’ sau altcineva din club!”, a precizat Markovic.

1.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Markovic

22 de ani are atacantul Universităţii Craiova