Jovan Markovic vorbește despre trauma vieții sale. „Am avut un început de depresie” Exclusiv

Jovan Markovic are tată sârb și mamă româncă. S-a născut la Belgrad, pe 23 martie 2001. La vârsta de 5 luni a venit în țară, la Corabia, unde a fost lăsat în grija bunicii. Aceasta și unchiul său sunt cei care l-au crescut pe el și pe frați. l-a pierdut în 2020 pe unchi, iar în anul următor a rămas și fără cea pe care o consideră „adevărata mamă”. Are tatuat chipul bunicii Petra pe coapsa dreaptă!

Olteanul din Corabia dezvăluie pentru FANATIK momentele delicate pe care le-a traversat în acei ani, cine a fost alături de el, în ce relații se află cu părinții săi naturali, ce se întâmplă cu casa în care a crescut la Corabia.

Jovan Markovic: „Cu tata am vorbit o singură dată în viața mea. Nici nu-l cunosc!”

Jovan, sârb sau român?

– M-am născut în Serbia, dar mă consider român.

Nu mai ai nicio legătură cu Serbia?

– Chiar nu am. Am vorbit cu tatăl meu acum 3 ani, mi-a dat un mesaj și atât.

De atunci nicio altă discuție cu el?

– Păi a fost prima și singura discuție din viața mea pe care am avut-o cu tata! Nici nu-l cunosc!

„Unchiul nu și-a făcut familie ca să ne crească pe mine și pe frații mei”

Cu mama mai vorbești?

– Nici cu ea nu am mai discutat de trei ani. Ne-am certat după moartea bunicii! De atunci s-a rupt legătura dintre noi. Pot spune că mai țin legătura doar cu frații mei.

Bunica a însemnat atât de mult pentru tine că ți-ai făcut și un tatuaj pe coapsa dreaptă cu poza ei…

– Ea a fost mama mea și a fraților mei! Ne-a oferit tot ce am avut nevoie, dragoste de mamă, dragoste de tată. M-a încurajat în tot ce am făcut, mă susținea.

Bunica te-a dus la fotbal?

– Nu, . Și el ne-a ajutat foarte mult. Nici nu și-a făcut familie ca să ne crească pe mine și pe frații mei! Lor le datorez totul, unchiului și bunicii. Eu am fost mai apropiat de bunica mea.

„Mi-am dat seama că moare bunica. Cu o zi înainte am fost să cumpăr tot ce era nevoie!”

Cum ai reușit să depășești momentele acelea? Mai întâi unchiul, apoi bunica…

– Nu am mai spus-o până acum… Am avut un început de depresie! Când a murit unchiul, m-am gândit la bunica, să fiu alături de ea, că rămăsese fără copilul său. După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața!

Bunica era bolnavă?

– Arăta foarte rău, era în spital. Mi-am zis că poate e mai bine așa să se întâmple lucrurile. Când m-am dus la ea la spital, mi-am dat seama că moare… Cu o zi înainte să se întâmple necazul, am fost să cumpăr tot ce era nevoie. Am fost cu fratele meu la spital, am văzut-o în ce situație e, începuse să și delireze puțin, era foarte, foarte rău… A doua zi a venit telefonul și m-au anunțat că s-a dus…

16 noiembrie 2021 este data la care s-a jucat amicalul Italia – România 4-2 la U21. Jovan a refuzat convocarea pentru a fi alături de bunica sa în ultimele clipe de viață!

„Nu am acceptat casa pentru a nu avea certuri cu frații”

Cine te-a ajutat să depășești acele momente?

– Iubita și frații mei. Familia a fost lângă mine și asta a contat cel mai mult.

După ce s-a dus și bunica, a mai rămas ceva acolo, la Corabia?

– E doar casa goală și mai stă din când în când fratele meu. Dar pleacă mai mult în străinătate.

Nu te-ai gândit să o vinzi?

– Nu. Au vrut să mi-o lase mie moștenire, dar nu am acceptat pentru că nu am dorit să am certuri cu frații. Suntem trei frați cu același tată și o soră mai mică doar după mamă.

1 an și 4 luni , între februarie 2020 și iunie 2021, a jucat Markovic pentru Academica Clinceni, unde a fost împrumutat de Universitatea Craiova