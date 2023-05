“Jucăm cu un cuțit în spate!”. Cristi Balaj reclamă o nouă greșeală gravă de arbitraj împotriva campioanei CFR. Săgeți către Vassaras. Video exclusiv

CFR Cluj şi-a diminuat mult şansele la titlu după ce a pierdut în ultimele două etape, cu Farul Constanţa şi Rapid. Ardelenii sunt pe locul trei, la cinci puncte de liderul , cu patru etape înainte de final.

Cristi Balaj reclamă o nouă greșeală gravă de arbitraj împotriva campioanei CFR: “Lovitură de pedeapsă şi cartonaş galben”

, preşedintele celor de la CFR Cluj, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa este cea mai dezavantajată din play-off, criticându-l dur pe Kyros Vassaras, cel care a venit cu explicaţii puerile pentru greşelile de arbitraj:

ADVERTISEMENT

“În momentul în care Krasniqi a şutat spre poartă, mingea a fost respinsă de Moldovan în bară şi nu ştiam de ce solicită Krasniqi penalty. Reacţia lui a fost imediată, până să ajungă mingea să lovească bara.

Ne-am uitat la acea fază, înainte ca Moldovan să respingă mingea. Junior Morais depărtează braţul de corp, mingea îi trece pe lângă corp şi îi şterge mâna. Se vede cum se mişcă palma în spate.

ADVERTISEMENT

Obligatoriu, o singură decizie există aici. Lovitură de pedeapsă şi cartonaş galben. Nu mă mai întrebaţi de VAR, că o să vină Kyros Vassaras şi o să vă explice trei ore.

“Explicaţiile au fost pe măsura conferinţei de trei ore a lui Vassaras. Nu ne-au lămurit”

Probabil că nu se aştepta la reacţia care a urmat conferinţei pentru că în România toţi se pricep şi la arbitraj, nu doar la fotbal. Noi participăm la această competiţie cu un cuţit în spate.

ADVERTISEMENT

Nu ştiu în ce măsură a scăzut CFR-ul. Probabil au crescut valoric celelalte echipe şi diferenţierea este făcută de orice amănunt. Ori, să ai în prima etapă linia aceea hilară trasă, când ni s-a anulat un gol valabil, iar explicaţiile au fost pe măsura conferinţei de trei ore a lui Vassaras.

Clar nu ne-au lămurit. După care, am avut o altă situaţie când linia s-a tras la gheata lui Ivan, avea corpul aplecat, a prezentat Alexandru Deaconu această fază şi când un jurnalist i-a solicitat să se uite mai atent, au spus că nu trebuia să tragă linie, că nu avea impact asupra adversarului.

ADVERTISEMENT

“Am avut faze în care Vassaras a spus că nu trebuia dat penalty pentru CFR Cluj pentru că a fost un contact soft”

Păi hotărâţi-vă oameni buni! Apoi în următorul meci am avut intrarea lui Tamm asupra lui Bîrligea. Tamm se aruncă de la un metru şi jumătate distanţă cu piciorul întins şi problema a fost că nu a căzut imediat sau că nu şi-a rupt piciorul.

ADVERTISEMENT

Eu nu am mai văzut aşa ceva. Am avut şi cu Sepsi, când am câştigat. Am avut faze în care Vassaras a spus că nu trebuia dat penalty pentru CFR Cluj pentru că a fost un contact soft, dar se pare că la meciul cu Rapid, contactul soft nu mai are relevanţă”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe FANATIK, pe canalul de , pe pagina de FANATIK sau pe pagina de sau pe contul FANATIK de .