Jucătoarele României, realiste după victoria categorică din meciul cu Chile: „A fost încălzirea perfectă!”

Diana Ciucă și Cristina Laslo au vorbit la și sunt încrezătoare pentru următoarele meciuri, obiectivul fiind ca România să ajungă în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Danemarca, Suedia și Norvegia.

Jucătoarele României, realiste după victoria categorică din meciul cu Chile

Jucătoarele României sunt realiste după , spunând că abia așteaptă duelurile mai puternice de la Campionatul Mondial:

„Ne simțim bine, tot ce am discutat că vrem să facem la acest meci, am pus în practică. Fără să desconsiderăm adversarul, am considerat că acest meci e un meci de pregătire pentru următoarele.

Consider că am reușit să intrăm în febra campionatului. Mai sunt meciuri, acesta nu e un meci de mare miză, dar mă bucur, încerc să îmi ajut echipa cum pot și vom vedea”.

„Fiind subiectivă, normal că ne simțim favorite cu Serbia, ne dorim să batem. Acum, meciul se va disputa în teren și noi vom face tot posibilul pentru a câștiga.

Nu pot decât să le mulțumesc suporterilor că au venit alături de noi și că ne-au susținut. Vrem să îi facem mândri! Mai ales că azi e Ziua Națională a României, cu ocazia asta vreau să urez la mulți ani tuturor românilor”, a mai spus Diana Ciucă pentru FANATIK.

„Vrem să ajungem în sferturile de finală!”

„A fost bine, ne așteptam la un debut frumos de ziua României. Ne-am bătut, ne-am bucurat să cântăm imnul României alături de fani. Mi s-a părut un meci bun, am avut o încălzire perfectă pentru următoarele meciuri.

Mâine avem pauză, primul meci a fost unul reușit pentru România, ne-am acomodat cu sala. Mingea e puțin nouă, este frig, trebuie să ne acomodăm cât mai repede și să jucăm din ce în ce mai bine.

Eu aș prefera să jucăm meciuri mult mai tari, mie nu îmi plac aceste meciuri. Dar începând din următorul meci cu Serbia, vom avea meciuri din ce în ce mai tari, nu vom mai avea meciuri slabe. Abia aștept să ne luptăm cu Serbia și cu Danemarca.

Echipa României e pregătită pentru lupte mari. E un drum lung, o așteptăm pe Cristina să revină, suntem alături de ea, pentru că nu i-a fost ușor. Își dorește mult să joace, să fie alături de noi, sperăm să fie sănătoasă sută la sută. Echipa României joacă, cu ea sau fără ea trebuie să dăm totul pe teren.

Pe ea o așteptăm și sperăm să fie sănătoasă, să ne ajute de acum înainte. Sunt coordonator de joc, am experiență mare, fără Cristina în teren simt o responsabilitate în plus. Avem un culoar bun, sperăm să ajungem în sferturile de finală. E bine că o prindem pe Danemarca în grupă și că ne luptăm pentru locul unu cu ele”, a declarat și Cristina Laslo pentru FANATIK.