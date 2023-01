Jucătorii CFR-ului au dezvăluit rețeta succesului cu FC Voluntari: „Fază fixă, stilul clasic și plecăm cu toate cele trei puncte”

CFR Cluj a făcut din nou schimb de poziții cu Farul în vârful ierarhiei din SuperLiga. Echipa antrenată de Dan Petrescu . Jucătorii campioanei României s-au arătat mulțumiți la finalul partidei și au lăudat evoluția ilfovenilor.

Mario Camora, încrezător după FC Voluntari – CFR Cluj 0-1: „Nu mai sunt meciuri ușoare”

Mario Camora, integralist cu FC Voluntari și , a fost mulțumit de prestația lui și a echipei în primele două partide oficiale din noul an.

Fundașul stânga a lăudat terenul și speră într-o victorie cu FCSB-ul în fața propriilor suporteri. „(n.r. meciul cu Voluntari) Importantă era victoria. Am reușit pe un teren foarte bun, trebuie felicitat la ce am văzut noi pe alte stadioane.

Este o victorie pragmatică, ca de obicei, fază fixă. Suntem bine. Am arătat astea două meciuri că suntem bine, puternici, bine pregătiți fizic, s-a văzut în ambele meciuri și să ne recuperăm mâine și să începem să analizăm următorul adversar pentru a câștiga duminică în fața suporterilor noștri.

(n.r. cel mai greu meci cu FCSB?) Nu. Uitați-vă ce meci a fost astăzi. Nu mai sunt meciuri ușoare, asta este adevărat. Pentru noi contează ce facem noi. Pentru ceilalți e treaba lor. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru și sperăm încă o victorie duminică.

De obicei cine e pe primul loc este favorit la titlu. Dar noi suntem tot timpul o echipă favorită după cinci sezoane la rând campioni”, a declarat Mario Camora, la finalul partidei.

Andrei Burcă a dezvăluit rețeta succesului lui CFR Cluj în meciul cu FC Voluntari: „Fază fixă, stilul clasic și plecăm cu toate cele trei puncte”

Andrei Burcă, fundașul lui CFR Cluj, a mărturisit că FC Voluntari s-a apărat foarte bine, iar stilul defensiv al ilfovenilor le-a dat bătăi de cap. În aceeași măsură, internaționalul român consideră că echipa lui Liviu Ciobotariu nu a contat în atac.

„Într-adevăr au jucat cu cinci fundași. Este dificil pentru că noi suntem o echipă puternică, masivă, e mai greu să-i desfacem. Important e că am câștigat, fază fixă, stilul clasic și plecăm cu toate cele trei puncte.

A intrat bine, a fost accidentat la meciul cu Farul (n.r. Deac). Consider că toată echipa a făcut un meci bun azi. Nu le-am oferit nicio șansă adversarilor. Nu știu dacă au avut șut pe poartă. Asta ne mulțumește.

În al doilea rând suntem bucuroși că am revenit pe primul loc, dar trebuie să fim conștienți că duminică ne așteaptă un meci foarte greu”, au fost cuvintele lui Andrei Burcă.

Laude pentru terenul celor de la FC Voluntari: „Trebuie să le mulțumim organizatorilor”

Terenul deficitar de pe Cluj Arena sau „Ilie Oană” i-a făcut pe jucători să acorde mai multă atenție gazonului. După ce Mario Camora a remarcat suprafața de joc bună de pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, Andrei Burcă a avut, de asemenea, doar cuvinte de laudă.

„S-au apărat foarte bine. Ăsta este stilul nostru. Ne place ca adversarul să atace și ei. Să lase libere câteva spații. Au făcut o partidă bună și cei de la Voluntari.

(n.r. partida cu FCSB) Un meci dificil. Este o contracandidată la titlu, vine rănită după meciul cu Farul. Ne așteaptă o partidă interesantă, echilibrată și sper ca la sfârșitul ei să ieșim învingători.

Asta este meseria de fotbalist, nu ai de ce să te plângi. Impecabil teren în această seară, trebuie să le mulțumim organizatorilor, de când au schimbat gazonul arată perfect. Suntem obișnuiți cu vremea, important e să adunăm puncte”, a spus Andrei Burcă.

Ciprian Deac, omul meciului în FC Voluntari – CFR Cluj 0-1: „Nu cred că suntem la potențialul maxim”

Ciprian Deac, executantul cornerului care a dus la faza golului, a remarcat stilul defensiv al celor de la FC Voluntari și a precizat că se aștepta la o partidă grea. Mijlocașul ardelenilor a vorbit despre faptul că nu se află la capacitate maximă, precizând o anumită problemă de sănătate care-l jenează.

„Am observat încă din primele minute că au făcut un joc de așteptare și au încercat să joace pe contraatac. Era clar că nu va fi un meci deschis și era clar că cine vor marca primi vor reuși să câștige.

Ne așteptam la o partidă foarte grea, ne bucurăm că am obținut cele trei puncte și am revenit pe primul loc. Am avut un cantonament scurt, dar intens, dar eu cred că nu suntem la potențialul maxim. Eu nu mă simt așa cum vreau. Încă nu sunt 100%, mai am ceva dureri, dar sper să dispară și să pot să fiu 100% apt de joc.

Eu am o problemă mai veche care apare, dispare și mă cam chinuie de câțiva ani de zile. Nu e o problemă gravă, dar sper să dispară cât mai repede. Doctorii, staff-ul medical fac eforturi și cu ajutorul lor am reușit să joc în seara asta.

Sincer, când stau să mă gândesc că se apropie finalul carierei, mă trec niște fiori și pentru că iubesc ceea ce fac, vin la antrenament cu plăcere. Atâta timp cât nu mai am plăcere, o să ridic mâna sus și o să las loc tinerilor.

O să fie 4-5 echipe care se vor bate la campionat. Campionatul adevărat se joacă în play-off. Acolo orice victorie sau înfrângere se simte în clasament”, a declarat și Ciprian Deac.