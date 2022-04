Jucătorii FCSB-ului visează cu ochii deschiși la titlu după victoria cu Voluntari: ”Mergem să câștigăm la Cluj”

Elevii lui Toni Petrea în meciul din etapa a 4-a a play-off-ului cu 4-0 și sunt la cinci puncte în spatele ardelenilor.

Titlul, din nou în vizorul jucătorilor de la FCSB

La finalul întâlnirii cu FC Voluntari, jucătorii de la FCSB au reînceput să se gândească la posibilitatea de a câștiga titlul, dar pentru ca visul să fie în continuare posibil trebuie să câștige pe terenul celor de la CFR Cluj.

”Suntem fericiți că am câștigat, asta sperăm să facem și etapa viitoare la Cluj. Încercăm să câștigăm totul până la final și să ridicăm trofeul. Suntem la mâna noastră și vom da totul pentru a câștiga.

Am avut o mică secetă și mă bucur că am marcat și am reușit să-mi ajut echipa. Nu știu ce a zis patronul, nu citesc presa. Cum decide antrenorul, așa joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren și să răspund acolo criticilor”, a declarat Ianis Stoica.

Mijlocașul Darius Olaru se bucură că echipa sa a reușit să profite de eșecul clujenilor și se află la mâna ei în lupta pentru titlu: ”O partidă foarte grea. Veneam după o înfrângere, moralul nu era bun. Cred că ne-am făcut meciul ușor pentru că am marcat repede.

Sperăm să ne pregătim bine săptămâna asta pentru derby-ul de la Cluj. Nu neapărat ne-a dat încredere înfrângerea CFR-ului, dar până acum nu reușeam să profităm de pașii lor greșiți. CFR are un joc bun acasă, dar sperăm să câștigăm. Vom încerca să ne facem jocul”.

Tănase vorbește de noroc înaintea deplasării la Cluj

Căpitanul Florin Tănase crede că FCSB se poate gândi la titlu doar dacă va reuși să câștige meciul din deplasare cu CFR Cluj: ”Aveam nevoie de cele trei puncte pentru a ne apropia de CFR. Suntem bucuroși că am făcut un meci bun. Mai avem șase meciuri și vom încerca să le câștigăm pe toate.

Am avut noroc că am marcat la începutul meciului. Așa se întâmplă cu echipele care se apară, îți faci meciul ușor dacă marchezi repede. Nu ne-a dat un elan înfrângerea CFR-ului, pentru că trebuia să câștigăm pentru a ne consolida locul 2. Dacă vom câștiga la Cluj ne vom gândi la titlu. Rămâne de văzut dacă avem maturitatea de a câștiga acolo, dar avem nevoie și de șansă”.

Tănase a explicat că la vestiare înaintea partidei le-a dat mai multă încredere și putere și și-ar dori ca fostul fotbalist să vină mai des la meciurile formației sale.

”Ne bucurăm că ne-am vizitat Mihai Neșu. Nu știam că o să vină, a fost o surpriză. Ne-a spus Pintilii cu câteva minute înainte. Ne bucurăm că a venit și ne-a purtat noroc.

Dacă ar sta mai aproape de București și ar veni mai des cred că ne-ar ajuta. Știm cu toții ce fotbalist a fost Mihai Neșu, ce luptător a fost. El continuă să fie un luptător prin ceea ce face”, a menționat Tănase.