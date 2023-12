Jucătorii lui Dinamo, frustrați după înfrângerea cu Sepsi: ”Și un om de pe stradă vede că e penalty”

”Câinii” întâlnirea de la Sfântu Gheorghe și au ajuns la 12 înfrângeri consecutive în campionat. Bucureștenii sunt într-o situație extrem de dificilă, iar șansele de a se salva de la retrogradare sunt tot mai mici.

Reacții dure ale jucătorilor lui Dinamo după eșecul cu Sepsi

La finalul meciului Sepsi – Dinamo 2-1, din etapa a 18-a din SuperLiga, jucătorii oaspeților au venit în fața presei cu capetele plecate. Cu toate acestea, fundașul Ricardo Grigore a trimis săgeți către arbitrul Radu Petrescu, căruia i-a reproșat neacordarea unei lovituri de la 11 metri.

”La Patriche, nu vreau să comentez, dar cred că și un om pe care îl iei de pe stradă ar da penalty. Nu avem ce face. Mergem înainte pentru că vine un meci important în Cupă. La golul lor, nu m-am dus cu el.

Inițial am crezut că e ofsaid. Nu trebuia să mă opresc. Poate reușeam să îl incomodez mai mult decât colegul meu. Din păcate, a avut o execuție. Nu vreau să-mi caut scuze. Trebuie să fiu pregătit mereu. Când decide antrenorul să joc, trebuie să intru și să o fac cât mai bine.

Am schimbat și construcția. Trebuia să ne adaptăm la condițiile de joc, la ceea ce ne-a cerut și Mister, iar în a doua repriză am fost mai bine. E greu în câteva zile să schimbi ceva. Câteva idei noi, puțină încredere, dar e greu să vorbim de o schimbare majoră. Are doar câteva zile”, a declarat Grigore.

Rici Grigore, evoluție plină de erori

Înfrângerea de la Sfântu Gheorghe a însemnat primul eșec al antrenorului croat Zeljko Kopic pe banca tehnică a lui Dinamo. În schimb, de partea cealaltă, germanul Bernd Storck a debutat cu dreptul la Sepsi.

Ricardo Grigore a fost titularizat pentru duelul dintre Sepsi și Dinamo, însă fundașul central al „câinilor” . Fundașul central al lui Dinamo a avut o primă repriză slabă împotriva covăsnenilor, greșind grav la ambele goluri marcate de Sepsi, prin Marius Ștefănescu.

Pe lângă greșelile făcute la golurile marcate de Sepsi, Ricardo Grigore a mai avut și alte gafe, cum ar fi pase greșite sau greșeli de poziționare, însă covăsnenii nu au reușit să profite și de aceste erori.

Fanii lui Dinamo au avut la întâlnirea cu Sepsi, iar în minutul 62 al confruntării s-a făcut un anunț de la stația stadionului, în care suporterii "câinilor" au fost avertizați că riscă să fie întrerupt meciul.