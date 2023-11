Jucătorii lui Hagi, reproșuri după Gloria Buzău – Farul 1-0: „Nu am primit mingi” / „Au fost mulți tineri”

Farul a pierdut și al doilea meci din , și a spus adio competiției. Cu un meci rămas din faza grupelor, campioana României nu mai are șanse matematice la calificarea în sferturi. Rivaldinho și Sîrbu au fost extrem de dezamăgiți la finalul meciului din Crâng.

Rivaldinho, reproșuri după Gloria Buzău – Farul 0-1: „Nu am primit mingi”

Gică Hagi a abordat meciul cu Gloria Buzău cu mai mulți jucători tineri în teren. Gazdele au avut numeroase ocazii de a marca în poarta lui Buzbuchi, însă cea mai mare șansă i-a aparținut portughezului .

În cele din urmă, Valentin Dumitrache a adus victoria Gloriei Buzău în minutul 86. Jucătorul de 20 de ani este împrumutat de formația lui Prepeliță chiar de la Farul până la finalul sezonului. Rivaldinho consideră că jocul ofensiv al campioanei a fost extrem de slab.

„Trebuia să luăm cele trei puncte azi. De-asta am venit, așa ne-am gândit. Din păcate, nu am arătat așa pe teren. Nu am arătat că ne-am dorit victoria. Locul Farului nu este pe ultima poziție.

E foarte greu la cald, trebuie să analizăm ce am făcut. Nu mi-a plăcut. Eu ca atacant nu am primit mingi. Pe joc ofensiv echipa nu a arătat bine. Prea multe greșeli”, a declarat Rivaldinho.

Farul vrea să iasă din criză cu FC Botoșani: „Avem șansa să arătăm mai bine”

În ultima etapă a turului din campionat, Farul primește vizita „lanternei roșii” FC Botoșani. Moldovenii au rămas . Rivaldinho speră ca Farul să revină pe linia de plutire cu o victorie împotriva lui FC Botoșani.

„Asta e, nu are rost să vorbim, nu mai schimbăm nimic, suntem out din cupă. E greu. Trebuie să strângem rândurile să analizăm ce am făcut rău azi. Sper ca în campionat să arătăm mai bine.

De-asta e fotbalul bun. În câteva zile avem șansa să arătăm mai bine. Nu am arătat bine nici în ultimul meci din campionat, nici azi în cupă. Trebuie să ne gândim la meciul care urmează acasă”, a mai spus Rivaldinho.

Dan Sîrbu, dărâmat după Gloria Buzău – Farul 1-0: „Au fost mulți jucători tineri”

Dan Sîrbu a fost titular pentru Farul în meciul cu Gloria Buzău și a fost înlocuit în minutul 59 cu Ionuț Cercel. În prima parte, tânărul fotbalist a fost certat de Gică Hagi. Fundașul nu găsește explicații pentru perioada modestă pe care o traversează campioana.

În ultimele 4 meciuri, Farul a înregistrat două egaluri și două înfrângeri. „E greu de găsit explicații. Am făcut un meci foarte prost. Suntem într-un moment dificil pentru că am pierdut ultimul meci, plus două egaluri.

Vom încerca să analizăm și să revenim la ce eram înainte. Nu știu dacă pot să spun eu ce lipsește. Nu pot să-mi dau cu părerea. Mister și tot staff-ul va analiza și va găsi soluțiile. Nu este o scuză, dar au fost mulți jucători tineri.

Nu am nicio explicație. Am produs un meci prost. (n.r. emoții) Posibil. Ei s-au apărat bine și noi nu am putut să-i desfacem. Ne-au prins pe contre, au avut ocazii”, au fost cuvintele lui Dan Sîrbu.