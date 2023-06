Jucătorii României, bucuroși după ce au fost salvaţi de VAR în Kosovo: „Dumnezeu a fost român în seara asta!”

„Tricolorii” au fost și beneficiarii intervenției , inițial, golul marcat de Edon Zhegrova fusese validat de arbitrul Danny Makkelie. În cele din urmă, s-a dictat ofsaid, iar jucătorii lui Edi Iordănescu s-au bucurat nespus de mult în urma deciziei.

Jucătorii României, bucuroși după remiza „albă” împotriva Kosovo

au fost bucuroși după remiza obținută în duelul cu Kosovo, fiind mulțumiți de faptul că au rămas în obiectiv: „Mai sunt multe puncte în joc. Suntem bucuroşi că nu am pierdut în această seară.

ADVERTISEMENT

Noi ne doream victoria şi voiam să tranşăm această calificare. Dacă învingeam aici, calificarea era cam tranşată. Am arătat că am fost o familie și sunt convins că această atitudine ne va duce la EURO”.

„Din teren mi se par parade de formalitate, pentru că am făcut cum am simțit. Dumnezeu a fost român în această seară! Când am văzut că arbitrul se uită mai lung la VAR, mi-am dat seama că e ceva care nu e în regulă!”, a mai spus Horațiu Moldovan, titularizat de Edi Iordănescu, FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Ne continuăm drumul spre EURO!”

„Sunt bucuros, ținând cont de condițiile acestui meci. Știam ce fel de meci va fi, mă bucur pentru felul în care am jucat azi. E un punct care ne ajută cu cele 6 de până acum, pentru că ne continuăm drumul spre EURO.

Am răspuns foarte bine ca echipă și individual am făcut la fel. Rezultatul de 0-0 este ok! S-a creat un grup extraordinar de unit și de bun, cum n-a mai fost de multă vreme la națională.

ADVERTISEMENT

Suntem bine din toate punctele de vedere, astăzi am demonstrat că știm să și luptăm, să intrăm prin alunecări. La finalul campaniei, acest punct va cântări mult.

Mister chiar ne-a transmis că se va juca greu fotbal pe acest teren, știam ce ne așteaptă. Sunt mici detalii de care mai ții cont în timpul meciului.

ADVERTISEMENT

Eram ferm convins că am fi reușit să egalăm. Nu ne-a ajutat nimeni, pentru că dacă s-a dat ofsaid, înseamnă că arbitrul a luat decizia corectă. Felicit colegii și pe toți pentru cum s-au comportat astăzi. Vor veni și ei la București și vor vedea cum e să fie imnul huiduit. E o lipsă de respect să facă oamenii de aici așa ceva.

ADVERTISEMENT

Grupa e deschisă, se poate întâmpla orice, noi nu trebuie să așteptăm ca Israel sau Kosovo să se încurce. A fost ca un bonus ca Andorra să o încurce pe Kosovo. Noi trebuie să ne câștigăm meciurile directe cu contracandidatele noastre.

Va fi total diferit cu Elveția, vom avea un gazon bun, trebuie să ne refacem cât mai repede și sunt ferm convins că trebuie să scoatem un rezultat bun în Elveția”, a .